‘डीके, डीके कौन चिल्ला रहा है?’ बेंगलुरु रैली में समर्थकों पर भड़के सिद्धारमैया, मंच पर दिखा तनाव

रैली में डीके शिवकुमार के समर्थन में लगे नारे (Photo-IANS)
कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान मंगलवार को बेंगलुरु में खुले तौर पर सामने आ गई। एक बड़ी पार्टी रैली के दौरान उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के भाषण से ठीक पहले युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपमुख्यमंत्री और उनके भीतरू प्रतिद्वंद्वी डीके शिवकुमार के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए।
यह रैली भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा (MGNREGA) की जगह नई योजना ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी VB-G RAM G लाए जाने के विरोध में आयोजित की गई थी। इसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, कई मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद थे।
जैसे ही सिद्धारमैया भाषण देने के लिए मंच की ओर बढ़े, युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता ‘DK, DK’ के नारे लगाने लगे। नारे लगातार तेज होते चले गए, जिससे मुख्यमंत्री साफ तौर पर नाराज़ नजर आए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सिद्धारमैया ने गुस्से में नारा लगा रहे कार्यकर्ताओं से चुप रहने को कहा, लेकिन वे नहीं माने।
मुख्यमंत्री ने मंच पर मौजूद नेताओं से नाराज़गी जताते हुए कहा, “ये ‘DK, DK’ चिल्लाने वाले कौन हैं?” इस दौरान मंच पर डीके शिवकुमार भी मौजूद थे। हालांकि, बाकी समय दोनों नेताओं के बीच मंच पर सामान्य सौहार्द दिखाई दिया।
इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। कांग्रेस के पूर्व नेता और अब भाजपा में शामिल रोहन गुप्ता ने इन वीडियो को आलोचनात्मक टिप्पणी के साथ साझा किया।
उन्होंने हिंदी में कैप्शन लिखते हुए कहा, “बेंगलुरु में कांग्रेस का मंच एक बार फिर कुर्सी की लड़ाई का अखाड़ा बन गया। यह कोई जन आंदोलन नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर सत्ता संघर्ष है, जहां न जनता मायने रखती है और न विकास। आंतरिक टकराव के कारण कांग्रेस आत्म-विनाश की ओर बढ़ रही है।”
स्थिति को संभालने के लिए मंच संचालक ने भीड़ से अपील की और कहा, “युवा कांग्रेस के नेता शांत रहें। मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। हम जानते हैं आप कौन हैं। कृपया चुपचाप मुख्यमंत्री की बात सुनें।”
हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम पर डीके शिवकुमार की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। गौरतलब है कि कर्नाटक में सत्ता संभालने के बाद से ही कांग्रेस मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच नेतृत्व को लेकर खींचतान का गवाह रही है। पार्टी के कई विधायक और विधान परिषद सदस्य खुले तौर पर डीके शिवकुमार के समर्थन में लॉबिंग कर चुके हैं।
