‘डीके, डीके कौन चिल्ला रहा है?’ बेंगलुरु रैली में समर्थकों पर भड़के सिद्धारमैया, मंच पर दिखा तनाव

हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम पर डीके शिवकुमार की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। गौरतलब है कि कर्नाटक में सत्ता संभालने के बाद से ही कांग्रेस मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच नेतृत्व को लेकर खींचतान का गवाह रही है। पार्टी के कई विधायक और विधान परिषद सदस्य खुले तौर पर डीके शिवकुमार के समर्थन में लॉबिंग कर चुके हैं।