राष्ट्रीय

गणतंत्र दिवस परेड में पीछे बैठाने पर खरगे का छलका दर्द, कहा- मेरे पास कैबिनेट रैंक है फिर भी…

Mallikarjun Kharge Republic Day seating row: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मैं सीनियर मोस्ट लीडर हूं। मेरे और राहुल गांधी जी के पास कैबिनेट रैंक है...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 27, 2026

Republic Day Parade controversy, Mallikarjun Kharge Republic Day seating row, Rahul Gandhi third row seating, Congress attacks BJP over protocol,

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Photo-IANS)

Republic Day Parade controversy: गणतंत्र दिवस परेड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पीछे की सीट पर बैठाने पर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष का भी पीछे की सीट पर बैठाने पर दर्द छलका है। उन्होंने मोदी सरकार पर संविधान, कांग्रेस और विपक्ष का अपमान करने का भी आरोप लगाया है।

क्या बोले मल्लिकार्जुन खरगे?

मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मैं सीनियर मोस्ट लीडर हूं। मेरे और राहुल गांधी जी के पास कैबिनेट रैंक है, लेकिन हमें गणतंत्र दिवस समारोह में तीसरी लाइन में बैठा दिया गया, जहां स्टेट मिनिस्टर और बच्चे बैठे थे।

उन्होंने आगे कहा कि इतना ही नहीं, हमने अपने सेक्रेटरीज को भेजकर जगह तलाश की, उनके जरिए पास का इंतजाम किया। सरकार ने संविधान, कांग्रेस, विपक्ष और मेरा अपमान किया है। ऐसा क्यों किया गया? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। 

पटका/गमोसा विवाद पर भी दी प्रतिक्रिया

इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने पटका/गमोसा विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने गमोसा पहना था। जब वह खा रहे थे, तो उन्होंने उसे मोड़कर रख दिया। वे (BJP) इसे मुद्दा बना रहे हैं। हमने भी राष्ट्रपति से मिलने के लिए स्टेट मिनिस्टर्स के साथ लाइन में इंतज़ार किया था। वे जानबूझकर अपोज़िशन का इतना अपमान कर रहे हैं। 

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मैं इसकी बुराई करता हूं जब वे (BJP) कहते हैं कि कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट का अपमान करने के लिए ऐसा कर रही है। वे यह सिर्फ कांग्रेस का अपमान करने और आने वाले चुनावों के लिए कर रहे हैं। 

विवाद हुआ खड़ा

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को तीसरी लाइन में बैठाने पर विवाद खड़ा हो गया। इस पर पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा ने सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुख की बात है; सच कहूं तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि LoPs को तीसरी लाइन में बिठाया गया हो। उनका कद PM के बाद है; जिस तरह से वे बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, यह उनकी सोच है। क्या उन्हें तीसरी लाइन में बिठाने से उनका कद कम हो जाएगा? यह BJP की सोच दिखाता है। 

उन्होंने आगे कहा कि गांधी परिवार का देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है; परिवार के दो सदस्यों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और कांग्रेस का आजादी की लड़ाई में बड़ा रोल था, इसलिए अगर उन्हें तीसरी लाइन में बिठाया गया तो लोग जवाब देंगे।

Published on:

27 Jan 2026 03:45 pm

Hindi News / National News / गणतंत्र दिवस परेड में पीछे बैठाने पर खरगे का छलका दर्द, कहा- मेरे पास कैबिनेट रैंक है फिर भी…

