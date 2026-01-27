गणतंत्र दिवस परेड में पीछे बैठाने पर खरगे का छलका दर्द, कहा- मेरे पास कैबिनेट रैंक है फिर भी…

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को तीसरी लाइन में बैठाने पर विवाद खड़ा हो गया। इस पर पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा ने सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुख की बात है; सच कहूं तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि LoPs को तीसरी लाइन में बिठाया गया हो। उनका कद PM के बाद है; जिस तरह से वे बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, यह उनकी सोच है। क्या उन्हें तीसरी लाइन में बिठाने से उनका कद कम हो जाएगा? यह BJP की सोच दिखाता है।