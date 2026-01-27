‘विदेशों में मस्जिदों में फोटो क्लिक करवाते है लेकिन देश में…’, मकबरे में तोड़फोड़ के बाद महबूबा मुफ्ती ने BJP पर साधा निशाना

उन्होंने इस तरह की घटनाओं को सुनियोजित राजनीतिक रणनीति करार देते हुए कहा कि सूफी दरगाहों और सह-अस्तित्व के प्रतीकों पर हमले कर जनता का ध्यान गरीबी, बेरोजगारी और युवाओं की समस्याओं जैसे गंभीर मुद्दों से भटकाया जा रहा है। उनके मुताबिक, आम लोगों की तकलीफों का समाधान करने के बजाय सौहार्द के प्रतीकों को कमजोर करने करना आसान रास्ता चुना जा रहा है।