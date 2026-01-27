27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘विदेशों में मस्जिदों में फोटो क्लिक करवाते है लेकिन देश में…’, मकबरे में तोड़फोड़ के बाद महबूबा मुफ्ती ने BJP पर साधा निशाना

पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा-विदेशों में बीजेपी नेता सांस्कृतिक सौहार्द और धार्मिक समन्वय की तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन देश के भीतर जब आध्यात्मिक एकता के प्रतीकों पर हमला होता है...

2 min read
Google source verification

जम्मू

image

Ashib Khan

Jan 27, 2026

Mehbooba Mufti, Mehbooba Mufti statement, PDP chief Mehbooba Mufti, Baba Bulleh Shah shrine vandalism,

पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना (Photo-IANS)

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को उत्तराखंड के मसूरी में प्रसिद्ध सूफी कवि बाबा बुल्ले शाह की दरगाह में हुई तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है। पूर्व सीएम मुफ्ती ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर दोहरे चरित्र का भी आरोप लगाया है। 

एक्स पर किया पोस्ट

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- विदेशों में बीजेपी नेता सांस्कृतिक सौहार्द और धार्मिक समन्वय की तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन देश के भीतर जब आध्यात्मिक एकता के प्रतीकों पर हमला होता है, तो या तो चुप रहते हैं या परोक्ष रूप से उसे बढ़ावा देते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता विदेशों में धार्मिक स्थलों और मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ सौहार्द दिखाती है, जबकि देश में सूफी परंपरा और आपसी भाईचारे के प्रतीकों को निशाना बनाया जा रहा है। 

पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा, “विदेशों में भाजपा नेता मस्जिदों में फोटो खिंचवाते हैं और मध्य-पूर्व के शेखों के लिए रेड कार्पेट बिछाते हैं, लेकिन देश में सूफी कवि बाबा बुल्ले शाह की दरगाह पर हुई तोड़फोड़ को खुशी-खुशी देखते हैं।”

उन्होंने इस तरह की घटनाओं को सुनियोजित राजनीतिक रणनीति करार देते हुए कहा कि सूफी दरगाहों और सह-अस्तित्व के प्रतीकों पर हमले कर जनता का ध्यान गरीबी, बेरोजगारी और युवाओं की समस्याओं जैसे गंभीर मुद्दों से भटकाया जा रहा है। उनके मुताबिक, आम लोगों की तकलीफों का समाधान करने के बजाय सौहार्द के प्रतीकों को कमजोर करने करना आसान रास्ता चुना जा रहा है।

दरहगार पर असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़

उल्लेखनीय है कि 18वीं सदी के सूफी कवि बाबा बुल्ले शाह की मसूरी स्थित दरगाह में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। इस दौरान आरोपी “जय श्री राम” के नारे लगाते हुए दरगाह के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचाते नजर आए। इस घटना की विभिन्न वर्गों और संगठनों ने कड़ी निंदा की है।

पुलिस ने इस घटना के संबंध में करीब 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। 

ये भी पढ़ें

BMC मेयर चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े नेता ने एकनाथ शिंदे को दी धमकी, कहा- ‘नाम और अस्तित्व मिटा दिया जाएगा’
राष्ट्रीय
Mayor Election 2026, Ganesh Naik statement, Eknath Shinde BJP Shiv Sena clash, Maharashtra politics news,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Jan 2026 03:00 pm

Hindi News / National News / ‘विदेशों में मस्जिदों में फोटो क्लिक करवाते है लेकिन देश में…’, मकबरे में तोड़फोड़ के बाद महबूबा मुफ्ती ने BJP पर साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.