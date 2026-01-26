BMC मेयर चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े नेता ने एकनाथ शिंदे को दी धमकी, कहा- ‘नाम और अस्तित्व मिटा दिया जाएगा’

बता दें कि बीजेपी नेता नाइक की यह टिप्पणी मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में राजनीतिक वर्चस्व को लेकर लंबे समय से चली आ रही उनकी और शिंदे के बीच की प्रतिद्वंद्विता के बीच आई है। खासतौर पर नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण-डोंबिवली इलाकों को लेकर दोनों नेताओं के बीच मतभेद रहे हैं। बीजेपी और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के राज्य और केंद्र में सहयोगी होने के बावजूद यह खींचतान जारी है।