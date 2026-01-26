26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

BMC मेयर चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े नेता ने एकनाथ शिंदे को दी धमकी, कहा- ‘नाम और अस्तित्व मिटा दिया जाएगा’

गणेश नाइक ने बीजेपी को अनुशासित पार्टी बताते हुए कहा, “एक बार आदेश मिल जाए तो हम उसका पालन करते हैं। कई बार मन सहमत नहीं होता...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ashib Khan

Jan 26, 2026

Mayor Election 2026, Ganesh Naik statement, Eknath Shinde BJP Shiv Sena clash, Maharashtra politics news,

BJP नेता गणेश नाइक ने एकनाथ शिंदें को लेकर दी प्रतिक्रिया (Photo-IANS)

Mayor Election 2026: मुंबई मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी-शिवसेना (शिंदे) में सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री गणेश नाइक ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा है। BJP नेता ने कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व उन्हें खुलकर काम करने की अनुमति दे दे, तो शिवसेना प्रमुख का राजनीतिक अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो सकता है।

BJP-शिवसेना (शिंदे) में चल रही खींचतान

बता दें कि बीजेपी नेता नाइक की यह टिप्पणी मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में राजनीतिक वर्चस्व को लेकर लंबे समय से चली आ रही उनकी और शिंदे के बीच की प्रतिद्वंद्विता के बीच आई है। खासतौर पर नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण-डोंबिवली इलाकों को लेकर दोनों नेताओं के बीच मतभेद रहे हैं। बीजेपी और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के राज्य और केंद्र में सहयोगी होने के बावजूद यह खींचतान जारी है।

महायुति की चुनावी रणनीति पर जताया था असंतोष

हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों के नतीजों के बाद भी बीजेपी नेता नाइक ने महायुति की चुनावी रणनीति पर असंतोष जताया था। नाइक ने कहा, “अगर बीजेपी अनुमति दे दे तो उनका नाम और अस्तित्व मिट जाएगा। मैं आज फिर यही दोहरा रहा हूं।”

बीजेपी को बताया अनुशासित पार्टी

हालांकि, उन्होंने बीजेपी को अनुशासित पार्टी बताते हुए कहा, “एक बार आदेश मिल जाए तो हम उसका पालन करते हैं। कई बार मन सहमत नहीं होता, फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी अनुशासन के कारण सहन किया और चुप्पी बनाए रखी।”

ठाणे को शिवसेना का गढ़ बताए जाने पर नाइक ने कहा, “कोई भी इलाका किसी की बपौती नहीं होता।” उन्होंने याद दिलाया कि जब वे दूसरी पार्टी में थे, तब नवी मुंबई और मीरा-भायंदर में मेयर उनके पास थे। “ठाणे हम बहुत कम अंतर से हार गए थे, लेकिन जिला बैंक और जिला परिषद हमने जीती थी।” 

नगर निकाय चुनावों को लेकर महायुति के रवैये पर नाराजगी जताते हुए नाइक ने कहा, “सांसद और विधायक जैसे पद नेताओं को मिलते हैं, लेकिन नगर निगम और परिषदें कार्यकर्ताओं की होती हैं। सभी को अलग-अलग चुनाव लड़ने देना चाहिए। नतीजों के बाद जिसके ज्यादा पार्षद हों, वही मेयर बनाए, बाकी समर्थन करें।”

ये भी पढ़ें

शिंदे और राज ठाकरे ने बदल दिया इस नगर निगम का पूरा समीकरण; जानें किसका बनेगा मेयर
राष्ट्रीय
MNS backs Eknath Shinde Shiv Sena, Kalyan Dombivli Municipal Corporation (KDMC), Raj Thackeray MNS decision, Shiv Sena UBT reaction, Sanjay Raut statement on MNS, Maharashtra civic body politics,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

26 Jan 2026 06:58 pm

Published on:

26 Jan 2026 06:42 pm

Hindi News / National News / BMC मेयर चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े नेता ने एकनाथ शिंदे को दी धमकी, कहा- ‘नाम और अस्तित्व मिटा दिया जाएगा’

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.