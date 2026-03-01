तमिलनाडु चुनाव 2026: चुनावी रण में 12.51 लाख युवा ‘किंगमेकर’, पहली बार डालेंगे वोट

Tamil Nadu Election 2026: तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार राज्य में 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि 4 मई को मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में 12.51 लाख युवा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे, जिन्हें राजनीतिक विश्लेषक चुनावी मुकाबले में संभावित ‘किंगमेकर’ मान रहे हैं।