Tamilnadu Election 2026: तमिलिसाई सौंदरराजन बोलीं- ‘मरे हुए लोगों से भी वोट डलवाती थी DMK, SIR ने मंसूबों पर फेर दिया पानी’

चेन्नई में मीडिया से बातचीत के दौरान तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि क्लीन वोटर लिस्ट लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस पहल से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल न हो और किसी पात्र मतदाता का नाम हटाया भी न जाए।