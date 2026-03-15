तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: 23 अप्रैल को वोटिंग, 4 मई को रिजल्ट, क्या थलापति विजय बिगाड़ेंगे सियासी खेल?

Tamil Nadu Assembly Elections: चुनाव आयोग ने इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव की घोषणा की है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद तमिलनाडु के सबसे बड़े रण की शुरुआत हो गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि तमिलनाडु में चुनावी मुकाबला एक ही चरण में होगा। राज्य की सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को रिजल्ट आएगा। पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में भी तमिलनाडु में एक ही फेज में वोटिंग हुई थी, जिसमें DMK गठबंधन को बड़ी जीत मिली थी। इस बार अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय की एंट्री ने तमिलनाडु की राजनीति को दिलचस्प बना दिया है।