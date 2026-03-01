State Election 2026: पांचों राज्यों में सरकार बनाने का दावा, कांग्रेस नेता बताया इस रणनीति से जीतेंगे चुनाव

State Election 2026 | कांग्रेस नेता सुखदेव भगत (Image Source: IANS)
State Election 2026: कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने आगामी राज्य चुनावों को लेकर पार्टी के आत्मविश्वास को जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर पांचों राज्यों में सरकार बनाने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने चुनावों की तैयारियों को मजबूत किया है और जमीनी स्तर पर संगठन सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
दिल्ली में ANI से बातचीत के दौरान सुखदेव भगत ने कहा कि कांग्रेस को आगामी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने का भरोसा है। उन्होंने कहा कि पार्टी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर रही है।
सुखदेव भगत ने कहा कि भले ही हर जगह चुनावी अभियान दिखाई न दे, लेकिन पार्टी ने विभिन्न राज्यों में पर्यवेक्षकों (ऑब्जर्वर्स) की नियुक्ति की है और जिला स्तर तक चुनावी गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। उनके मुताबिक कांग्रेस संगठनात्मक रूप से मजबूत तरीके से चुनाव की तैयारी कर रही है और जनता का समर्थन लगातार बढ़ रहा है।
कांग्रेस नेता ने भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार, झूठे वादों और समाज में ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को लेकर जनता में असंतोष है और इसका असर आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा।
सुखदेव भगत ने पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले और बाद में हुई हिंसा पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब समाज में शांति और सौहार्द बना रहे। इसलिए चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पार्टी को भरोसा है कि जनता के समर्थन से इन पांचों राज्यों में सरकार बनाने में सफलता मिलेगी।
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