State Election 2026: पांचों राज्यों में सरकार बनाने का दावा, कांग्रेस नेता बताया इस रणनीति से जीतेंगे चुनाव

State Election 2026: कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने आगामी राज्य चुनावों को लेकर पार्टी के आत्मविश्वास को जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर पांचों राज्यों में सरकार बनाने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने चुनावों की तैयारियों को मजबूत किया है और जमीनी स्तर पर संगठन सक्रिय रूप से काम कर रहा है।