रसगुल्ला भी ले सकता है जान! गांव वालों की कोशिशों के बावजूद नहीं बच पाया 41 साल का युवक

Man Died Eating Rasgulla in Jamshedpur: झारखंड के जमशेदपुर में एक शादी समारोह के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। भोज के दौरान रसगुल्ला गले में फंस जाने से 41 वर्षीय ललित सिंह की मौत हो गई। इस घटना के बाद शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं और पूरे गांव में शोक का माहौल है।