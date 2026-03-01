14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बेंगलुरु में लिव-इन पार्टनर का खौफनाक अंत: मर्डर के बाद प्रेमी ने रची सुसाइड की कहानी, ऐसे खुला राज

Bengaluru Live In Partner Murder: बेंगलुरु के वर्थुर क्षेत्र में 23 वर्षीय युवती की कथित तौर पर उसके लिव-इन पार्टनर ने हत्या कर दी और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

बैंगलोर

image

Rahul Yadav

Mar 14, 2026

Bengaluru Live in Partner Murder, Ranjitha Bengaluru murder accused Ayyappa

Bengaluru Live in Partner Murder (Image: Gemini)

Bengaluru Live in Partner Murder: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 23 वर्षीय एक युवती की कथित तौर पर उसके लिव-इन पार्टनर ने हत्या कर दी और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। यह मामला बेंगलुरु के वर्थुर पुलिस थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।

मृतक युवती की पहचान रंजिता के रूप में हुई है, जो कर्नाटक के कोडागु जिले की रहने वाली थी। आरोपी अय्यप्पा भी इसी जिले का निवासी बताया गया है।

शादी का वादा कर बेंगलुरु लाया

जानकारी के अनुसार, अय्यप्पा पहले से शादीशुदा था, लेकिन वह अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात रंजिता से हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। अय्यप्पा ने रंजिता से शादी का वादा किया और बाद में उसे बेंगलुरु ले आया।

दोनों पिछले कुछ महीनों से वर्थुर थाना क्षेत्र के कोडाथी गांव में एक किराए के मकान में साथ रह रहे थे। अय्यप्पा बेंगलुरु में एक सूखे मेवे (ड्राई फ्रूट) की दुकान में सुपरवाइजर के रूप में काम करता था।

रिश्ते में बढ़ने लगे थे विवाद

रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ समय से दोनों के रिश्ते में तनाव बढ़ गया था और अक्सर झगड़े होने लगे थे। रंजिता ने अपने माता-पिता को बताया था कि अय्यप्पा उसके साथ मारपीट करता है और उसे जातिसूचक गालियां भी देता है।

परिवार को बताया आत्महत्या

कुछ दिनों बाद अय्यप्पा ने रंजिता के परिवार को फोन कर बताया कि उसने आत्महत्या कर ली है। हालांकि बाद में मामले की जांच में सामने आया कि युवती की हत्या की गई थी और इसे आत्महत्या की तरह दिखाने की कोशिश की गई।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है।

ये भी पढ़ें

US Israel Iran War: ईरान का बड़ा दावा, अगर 5 साल भी चला युद्ध, तो हम पीछे नहीं हटेंगे
राष्ट्रीय
US Israel Iran War

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

Published on:

14 Mar 2026 10:47 pm

Hindi News / National News / बेंगलुरु में लिव-इन पार्टनर का खौफनाक अंत: मर्डर के बाद प्रेमी ने रची सुसाइड की कहानी, ऐसे खुला राज

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान के हवाई हमलों से बढ़ा तनाव: कई नागरिकों की दर्दनाक मौत; अफगानिस्तान समर्थन में खुलकर आया भारत

pak-afg
विदेश

Assam Election 2026: असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट, 23 उम्मीदवारों के नाम

Assam Election 2026
राष्ट्रीय

LPG और PNG एक साथ रखने वालों की खैर नहीं! सरकार ने बदला नियम, अब घर में नहीं दिखेगा सिलेंडर

LPG-gas-crisis
राष्ट्रीय

कर्नाटक की राजनीति में बड़ा भूचाल! क्या इस्तीफा देने वाले हैं CM सिद्धारमैया? BJP का चौंकाने वाला दावा

CM Siddaramaiah Statement
राष्ट्रीय

Iran Crisis: अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच अब तक 5 भारतीयों की मौत, एक लापता, 600 से ज्यादा नाविक जहाजों में फंसे

Iran Crisis
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.