बेंगलुरु में लिव-इन पार्टनर का खौफनाक अंत: मर्डर के बाद प्रेमी ने रची सुसाइड की कहानी, ऐसे खुला राज

Bengaluru Live in Partner Murder (Image: Gemini)
Bengaluru Live in Partner Murder: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 23 वर्षीय एक युवती की कथित तौर पर उसके लिव-इन पार्टनर ने हत्या कर दी और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। यह मामला बेंगलुरु के वर्थुर पुलिस थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
मृतक युवती की पहचान रंजिता के रूप में हुई है, जो कर्नाटक के कोडागु जिले की रहने वाली थी। आरोपी अय्यप्पा भी इसी जिले का निवासी बताया गया है।
जानकारी के अनुसार, अय्यप्पा पहले से शादीशुदा था, लेकिन वह अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात रंजिता से हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। अय्यप्पा ने रंजिता से शादी का वादा किया और बाद में उसे बेंगलुरु ले आया।
दोनों पिछले कुछ महीनों से वर्थुर थाना क्षेत्र के कोडाथी गांव में एक किराए के मकान में साथ रह रहे थे। अय्यप्पा बेंगलुरु में एक सूखे मेवे (ड्राई फ्रूट) की दुकान में सुपरवाइजर के रूप में काम करता था।
रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ समय से दोनों के रिश्ते में तनाव बढ़ गया था और अक्सर झगड़े होने लगे थे। रंजिता ने अपने माता-पिता को बताया था कि अय्यप्पा उसके साथ मारपीट करता है और उसे जातिसूचक गालियां भी देता है।
कुछ दिनों बाद अय्यप्पा ने रंजिता के परिवार को फोन कर बताया कि उसने आत्महत्या कर ली है। हालांकि बाद में मामले की जांच में सामने आया कि युवती की हत्या की गई थी और इसे आत्महत्या की तरह दिखाने की कोशिश की गई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है।
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