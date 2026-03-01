बेंगलुरु में लिव-इन पार्टनर का खौफनाक अंत: मर्डर के बाद प्रेमी ने रची सुसाइड की कहानी, ऐसे खुला राज

Bengaluru Live in Partner Murder: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 23 वर्षीय एक युवती की कथित तौर पर उसके लिव-इन पार्टनर ने हत्या कर दी और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। यह मामला बेंगलुरु के वर्थुर पुलिस थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।