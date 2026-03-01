केरल-पुड्डुचेरी में कांग्रेस मजबूत, तमिलनाडु में स्टालिन का साथ, क्या है अन्य राज्यों में कांग्रेस का हाल

पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव की बात करें तो वहां बीजेपी बनाम TMC की लड़ाई है। ऐसे में वहां कांग्रेस के पास कुछ खास नहीं बचा है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब कांग्रेस ने वहां एकला चलो की राह अपनाई है और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस का फोकस मालदा–मुर्शिदाबाद के इलाके की मुस्लिम बहुल इलाके की सीटों पर है। यह क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वामदलों के साथ चुनाव लड़ी, लेकिन खाता नहीं खुल पाया। हालांकि, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मालदा दक्षिण सीट पर जीत दर्ज की। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी।