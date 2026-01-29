Tamil Nadu Election: क्या विजय की पार्टी के साथ गठबंधन करेगी कांग्रेस? जानें एक्टर के पिता के ऑफर पर पार्टी ने क्या कहा

इसी बीच सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस और सत्तारूढ़ DMK के रिश्तों में खटास बढ़ रही है। दोनों दलों ने 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव तथा 2021 विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। वहीं बताया जा रहा है कि अब सत्ता में भागीदारी को लेकर कांग्रेस असंतुष्ट है।