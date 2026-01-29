UGC Rules 2026: ‘सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा’, UGC पर बीजेपी के कद्दावर नेता का बड़ा बयान

उन्होंने आगे लिखा कि उल्टा जिस सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में EWS को 10 प्रतिशत आरक्षण देकर गरीब की सुध ली, उसी को गाली दी जाने लगी। मैं दोबारा आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि पीएम मोदी पर भरोसा रखिए, संविधान की धारा 14 एवं 15 के तहत ही देश के कानून चलेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा है जो मैंने कहा।