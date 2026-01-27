Congress Politics: कांग्रेस में नई दरार? अहम बैठक में शशि थरूर की गैरहाज़िरी ने बढ़ाई हलचल

बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रमोद तिवारी, मनीष तिवारी, पी चिदंबरम और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। संसद का बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने हेतु बैठक का आयोजन किया गया। ऐसी रणनीतिक बैठकों का शशि थरूर अहम हिस्सा होते हैं। ऐसे में पार्टी हाईकमान की ओर से बैठक आयोजित हो और थरूर शामिल नहीं हो तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं।