27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Congress Politics: कांग्रेस में नई दरार? अहम बैठक में शशि थरूर की गैरहाज़िरी ने बढ़ाई हलचल

पार्टी की अहम बैठक में शामिल नहीं होने पर शशि थरूर के ऑफिस की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। उनके ऑफिस की ओर से कहा गया कि इस समय शशि थरूर देश से बाहर हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 27, 2026

Shashi Tharoor Congress, Shashi Tharoor unhappy with Congress, Kerala Assembly Elections 2026, Congress internal rift Kerala,

कांग्रेस की अहम बैठक में शामिल नहीं हुए सांसद शशि थरूर (Photo-IANS)

Congress Politics: केरल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर की नाराजगी को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है। मंगलवार को सोनिया गांधी ने अपने आवास पर पार्टी की एक बैठक बुलाई, जिसमें शशि थरूर शामिल नहीं हुए। इसके बाद एक बार थरूर की नाराजगी को लेकर अटकलें लगाई जाने लग गई

कौन-कौन नेता हुए शामिल

बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रमोद तिवारी, मनीष तिवारी, पी चिदंबरम और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। संसद का बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने हेतु बैठक का आयोजन किया गया। ऐसी रणनीतिक बैठकों का शशि थरूर अहम हिस्सा होते हैं। ऐसे में पार्टी हाईकमान की ओर से बैठक आयोजित हो और थरूर शामिल नहीं हो तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 

थरूर के ऑफिस ने दिया स्पष्टीकरण

पार्टी की अहम बैठक में शामिल नहीं होने पर शशि थरूर के ऑफिस की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। उनके ऑफिस की ओर से कहा गया कि इस समय शशि थरूर देश से बाहर हैं। उनका आना तय था लेकिन किसी कारणवश वे नहीं आ पाए। इसको लेकर पार्टी को पहले ही सूचित कर दिया था। 

कई बैठकों में रहे दूर

यह पहली बार नहीं है जब शशि थरूर पार्टी की अहम बैठकों से दूर रहे हैं। इससे पहले 23 जनवरी को केरल विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी पार्टी की तरफ से बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में भी शशि थरूर शामिल नहीं हुए थे। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। 

क्या है नाराजगी की वजह

दरअसल, हाल ही में कोच्चि में हुए एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी की ओर से उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। इसके अलावा केरल में पार्टी के कुछ नेता भी उन्हें लगातार नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनकी नाराज़गी बढ़ी है।

ये भी पढ़ें

Republic Day 2026: रिपब्लिक डे परेड में राहुल गांधी को पीछे बैठाने पर खड़ा हुआ विवाद, जानें क्या कहता है प्रोटोकॉल
राष्ट्रीय
Republic Day 2026, Republic Day Parade seating controversy, Rahul Gandhi seating row Republic Day,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Jan 2026 06:07 pm

Hindi News / National News / Congress Politics: कांग्रेस में नई दरार? अहम बैठक में शशि थरूर की गैरहाज़िरी ने बढ़ाई हलचल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.