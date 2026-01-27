Congress Politics: कांग्रेस में नई दरार? अहम बैठक में शशि थरूर की गैरहाज़िरी ने बढ़ाई हलचल

कांग्रेस की अहम बैठक में शामिल नहीं हुए सांसद शशि थरूर (Photo-IANS)
Congress Politics: केरल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर की नाराजगी को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है। मंगलवार को सोनिया गांधी ने अपने आवास पर पार्टी की एक बैठक बुलाई, जिसमें शशि थरूर शामिल नहीं हुए। इसके बाद एक बार थरूर की नाराजगी को लेकर अटकलें लगाई जाने लग गई।
बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रमोद तिवारी, मनीष तिवारी, पी चिदंबरम और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। संसद का बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने हेतु बैठक का आयोजन किया गया। ऐसी रणनीतिक बैठकों का शशि थरूर अहम हिस्सा होते हैं। ऐसे में पार्टी हाईकमान की ओर से बैठक आयोजित हो और थरूर शामिल नहीं हो तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
पार्टी की अहम बैठक में शामिल नहीं होने पर शशि थरूर के ऑफिस की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। उनके ऑफिस की ओर से कहा गया कि इस समय शशि थरूर देश से बाहर हैं। उनका आना तय था लेकिन किसी कारणवश वे नहीं आ पाए। इसको लेकर पार्टी को पहले ही सूचित कर दिया था।
यह पहली बार नहीं है जब शशि थरूर पार्टी की अहम बैठकों से दूर रहे हैं। इससे पहले 23 जनवरी को केरल विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी पार्टी की तरफ से बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में भी शशि थरूर शामिल नहीं हुए थे। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे।
दरअसल, हाल ही में कोच्चि में हुए एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी की ओर से उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। इसके अलावा केरल में पार्टी के कुछ नेता भी उन्हें लगातार नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनकी नाराज़गी बढ़ी है।
