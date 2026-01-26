क्या शशि थरूर मारेंगे पलटी? खुद दे दिया जवाब, केरल चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर हलचल तेज

Kerala Congress crisis: केरल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर पार्टी से नाराज चल रहे हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हुई बैठक में भी कांग्रेस सांसद शामिल नहीं हुए थे। इसी बीच खबरें सामने आई हैं कि थरूर ने दुबई में माकपा से जुड़े लोगों के साथ बैठक की है। दरअसल, कांग्रेस सांसद थरूर दुबई में एक साहित्य महोत्सव में भाग ले रहे हैं।