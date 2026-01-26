26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

क्या शशि थरूर मारेंगे पलटी? खुद दे दिया जवाब, केरल चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर हलचल तेज

Will Shashi Tharoor quit Congress: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विदेश में रहते हुए ऐसे मामलों पर चर्चा करना उचित नहीं होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 26, 2026

Shashi Tharoor Kerala politics, Shashi Tharoor Congress rift, Kerala Assembly Elections 2026, Shashi Tharoor CPM meeting,

कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं शशि थरूर (Photo-IANS)

Kerala Congress crisis: केरल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर पार्टी से नाराज चल रहे हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हुई बैठक में भी कांग्रेस सांसद शामिल नहीं हुए थे। इसी बीच खबरें सामने आई हैं कि थरूर ने दुबई में माकपा से जुड़े लोगों के साथ बैठक की है। दरअसल, कांग्रेस सांसद थरूर दुबई में एक साहित्य महोत्सव में भाग ले रहे हैं।

क्या बोले कांग्रेस सांसद थरूर?

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दुबई में माकपा से जुड़े लोगों से मुलाकात की खबरों के संबंध में मीडिया के सवालों का जवाब दिया, लेकिन उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जब मीडिया ने इस पर सवाल किया तो कांग्रेस नेता ने कहा कि विदेश में रहते हुए ऐसे मामलों पर चर्चा करना उचित नहीं होगा।

क्या पार्टी बदलेंगे थरूर?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल शशि थरूर कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। दरअसल, शशि थरूर राहुल गांधी द्वारा पिछले दिनों कोच्चि में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें उचित सम्मान न देने और केरल में पार्टी नेताओं द्वारा उन्हें दरकिनार करने के कथित प्रयासों से नाराज बताए जा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि CPM नेतृत्व इस संभावना पर विचार कर रहा है कि शशि थरूर या तो वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) में शामिल हों या समान विचारधारा वाले नेताओं के साथ मिलकर नई राजनीतिक पार्टी बनाएं।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, CPM ने थरूर को LDF से जुड़ने पर 15 विधानसभा सीटों का प्रस्ताव भी दिया है।

BJP ने दिया ऑफर

वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बीजेपी ने भी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है। बीजेपी के केरल अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने थरूर का स्वागत करते हुए कहा कि “बीजेपी सभी देशभक्तों का स्वागत कर सकती है।”

क्या बोले LDF संयोजक रामकृष्णन?

इसी बीच LDF संयोजक टी.पी. रामकृष्णन ने भी शशि थरूर को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि CPM नेतृत्व और कांग्रेस सांसद के बीच किसी भी तरह की बातचीत या मुलाकात नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें

राहुल-प्रियंका की आपसी लड़ाई का शिकार हुआ था यह सीएम, गांधी परिवार को लेकर भी कही ये बड़ी बात
राष्ट्रीय
Gandhi family controversy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Jan 2026 02:50 pm

Hindi News / National News / क्या शशि थरूर मारेंगे पलटी? खुद दे दिया जवाब, केरल चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर हलचल तेज

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.