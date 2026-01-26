क्या शशि थरूर मारेंगे पलटी? खुद दे दिया जवाब, केरल चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर हलचल तेज

कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं शशि थरूर (Photo-IANS)
Kerala Congress crisis: केरल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर पार्टी से नाराज चल रहे हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हुई बैठक में भी कांग्रेस सांसद शामिल नहीं हुए थे। इसी बीच खबरें सामने आई हैं कि थरूर ने दुबई में माकपा से जुड़े लोगों के साथ बैठक की है। दरअसल, कांग्रेस सांसद थरूर दुबई में एक साहित्य महोत्सव में भाग ले रहे हैं।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दुबई में माकपा से जुड़े लोगों से मुलाकात की खबरों के संबंध में मीडिया के सवालों का जवाब दिया, लेकिन उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जब मीडिया ने इस पर सवाल किया तो कांग्रेस नेता ने कहा कि विदेश में रहते हुए ऐसे मामलों पर चर्चा करना उचित नहीं होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल शशि थरूर कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। दरअसल, शशि थरूर राहुल गांधी द्वारा पिछले दिनों कोच्चि में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें उचित सम्मान न देने और केरल में पार्टी नेताओं द्वारा उन्हें दरकिनार करने के कथित प्रयासों से नाराज बताए जा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि CPM नेतृत्व इस संभावना पर विचार कर रहा है कि शशि थरूर या तो वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) में शामिल हों या समान विचारधारा वाले नेताओं के साथ मिलकर नई राजनीतिक पार्टी बनाएं।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, CPM ने थरूर को LDF से जुड़ने पर 15 विधानसभा सीटों का प्रस्ताव भी दिया है।
वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बीजेपी ने भी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है। बीजेपी के केरल अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने थरूर का स्वागत करते हुए कहा कि “बीजेपी सभी देशभक्तों का स्वागत कर सकती है।”
इसी बीच LDF संयोजक टी.पी. रामकृष्णन ने भी शशि थरूर को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि CPM नेतृत्व और कांग्रेस सांसद के बीच किसी भी तरह की बातचीत या मुलाकात नहीं हुई है।
