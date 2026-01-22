राहुल-प्रियंका की आपसी लड़ाई का शिकार हुआ था यह सीएम, गांधी परिवार को लेकर भी कही ये बड़ी बात

सरमा ने कहा, “राहुल गांधी नहीं चाहते कि प्रियंका केरल में दखल दें। मुझे पार्टी की अंदरूनी जानकारी है। मैं 22 साल तक कांग्रेस में रहा। राहुल, केसी वेणुगोपाल और उनके गुट की राजनीति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। प्रियंका उस ‘एक्सिस’ का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए उन्हें असम भेज दिया गया। केरल से सांसद होकर भी उन्हें केरल की जिम्मेदारी नहीं दी गई, इसका और क्या मतलब निकाला जाए?”