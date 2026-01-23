क्या कांग्रेस से नाराज चल रहे है शशि थरूर? राहुल-खरगे की बैठक में नहीं हुए शामिल; बड़ी वजह आई सामने

बता दें कि शशि थरूर हाल के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की कुछ नीतियों की तारीफ करने को लेकर कांग्रेस नेतृत्व के निशाने पर रहे हैं। इनमें 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार की कार्रवाई और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर दिए गए उनके बयान शामिल हैं। इसके अलावा, पार्टी और नेतृत्व पर मीडिया में की गई उनकी कुछ टिप्पणियों ने भी विवाद बढ़ाया।