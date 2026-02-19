Chennai: AVS इंस्पेक्टर के खिलाफ 5.42 करोड़ की अवैध संपत्ति केस

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच के अनुसार, के. राजलक्ष्मी ने जून 2017 से 30 जून 2025 तक की अवधि में आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। वर्ष 2017 में उनकी कुल संपत्ति मात्र 3.64 लाख रुपए थी, जो 2025 तक बढ़कर 4.62 करोड़ रुपए हो गई। इस दौरान उनकी अनुमानित मासिक आय 1.45 करोड़ रुपए रही, जबकि खर्च 2.25 करोड़ रुपए और बचत 80.18 लाख रुपए बताई गई। जांच में यह भी सामने आया कि उनके और परिवार के नाम पर कई चल-अचल संपत्तियां जमा की गई हैं।