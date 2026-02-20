Tamil Nadu Govt Schools के 448 छात्रों ने JEE में मारी बाजी, Dravidian Model की सफलता

स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले चार वर्षों में तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों के 2,358 छात्रों ने 93 प्रमुख संस्थानों में दाखिला पाया है। इनमें Indian Institutes of Technology (IITs), National Law Universities (NLUs) और National Institute of Fashion Technology (NIFT) जैसे प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं। वर्तमान में 41 छात्र IITs में पढ़ रहे हैं, जबकि 17 छात्र जापान, ताइवान और मलेशिया की यूनिवर्सिटीज़ में राज्य सरकार की पूरी आर्थिक सहायता के साथ अध्ययन कर रहे हैं।