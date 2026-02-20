20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चेन्नई

Tamil Nadu Govt Schools के 448 छात्रों ने JEE में मारी बाजी, Dravidian Model की सफलता

तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों के 448 छात्रों ने JEE के पहले चरण में क्वालिफाई किया, टॉपर्स में तिरुवन्नामलै और रानीपेट के छात्र शामिल तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों के छात्रों ने Joint Entrance Examination (JEE) के पहले चरण में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इस वर्ष 448 छात्रों ने JEE की पहली परीक्षा में सफलता [&hellip;]

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Feb 20, 2026

Tamil Nadu Govt Schools, JEE, Tamil Nadu Model

तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यमोझी

तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों के 448 छात्रों ने JEE के पहले चरण में क्वालिफाई किया, टॉपर्स में तिरुवन्नामलै और रानीपेट के छात्र शामिल

तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों के छात्रों ने Joint Entrance Examination (JEE) के पहले चरण में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इस वर्ष 448 छात्रों ने JEE की पहली परीक्षा में सफलता हासिल की है, जिससे राज्य में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की ताकत एक बार फिर सामने आई है।

क्या है Tamil Nadu Model की कामयाबी की वजह?

तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यमोझी ने इस उपलब्धि को Dravidian Model के तहत सरकारी और मॉडल स्कूलों को दी गई मजबूती का नतीजा बताया। मंत्री ने कहा कि इस मॉडल ने उन छात्रों को भी आत्मविश्वास दिया है, जो कभी शीर्ष संस्थानों के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाते थे।

टॉप थ्री परफॉर्मर कौन हैं?

इस बार JEE में सर्वोच्च अंक हासिल करने वालों में प्रवीण (तिरुवन्नामलै – 99.53), नरेश (तिरुवन्नामलै – 99.50) और वेलमुरुगन (रानीपेट – 99.42) शामिल हैं। इन छात्रों ने कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है।

स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले चार वर्षों में तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों के 2,358 छात्रों ने 93 प्रमुख संस्थानों में दाखिला पाया है। इनमें Indian Institutes of Technology (IITs), National Law Universities (NLUs) और National Institute of Fashion Technology (NIFT) जैसे प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं। वर्तमान में 41 छात्र IITs में पढ़ रहे हैं, जबकि 17 छात्र जापान, ताइवान और मलेशिया की यूनिवर्सिटीज़ में राज्य सरकार की पूरी आर्थिक सहायता के साथ अध्ययन कर रहे हैं।

मॉडल स्कूल्स की भूमिका और विस्तार

2021 से शुरू हुए मॉडल स्कूल इनिशिएटिव के तहत अब तक 39,044 छात्र इन स्कूलों में पढ़ चुके हैं। यह पहल पहले 10 शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में शुरू हुई थी, जिसे बाद में पूरे तमिलनाडु में फैलाया गया। यहां न केवल अकादमिक तैयारी होती है, बल्कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जीवन कौशल, संगीत, नृत्य, पब्लिक स्पीकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, सेल्फ-डिफेंस और इंग्लिश कम्युनिकेशन जैसी ट्रेनिंग भी दी जाती है।

छात्रों को मिल रहा है बहुआयामी प्रशिक्षण

मॉडल स्कूल प्रोग्राम के अंतर्गत छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के साथ-साथ पारंपरिक और प्रदर्शनकारी कलाओं, संगीत, नृत्य, आत्मरक्षा और अंग्रेजी संवाद जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। राज्य सरकार की इस पहल ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है।

ये भी पढ़ें

Tamil Nadu Summit: Dravidian Model से 11.19% आर्थिक विकास की नई मिसाल
चेन्नई
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

IIT

JEE Exam

Published on:

20 Feb 2026 03:01 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / Tamil Nadu Govt Schools के 448 छात्रों ने JEE में मारी बाजी, Dravidian Model की सफलता

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

Chennai में Two-Wheeler चोरी गैंग गिरफ्तार, छह वाहन बरामद

Crime News: दुबई से रायपुर में चला रहे ऑनलाइन सट्टा, मास्टरमाइंड अब भी शहर में सक्रिय
चेन्नई

‘BJP का दबाव अब और बढ़ा, जबरन हाथ मिलाने के लिए CBI को भेज रहे’, एक्टर विजय की पार्टी का बड़ा बयान

Thalapathy Vijay
राष्ट्रीय

DMDK-DMK alliance: DMK ने दी एक राज्यसभा, छह विधानसभा सीटें

DMDK-DMK alliance
चेन्नई

Chennai: AVS इंस्पेक्टर के खिलाफ 5.42 करोड़ की अवैध संपत्ति केस

Crime News: दुबई से रायपुर में चला रहे ऑनलाइन सट्टा, मास्टरमाइंड अब भी शहर में सक्रिय
चेन्नई

‘विधानसभा अनुमोदित व्यक्ति को ही बनाया जाए राज्यपाल’, राज्यपाल चयन प्रक्रिया में बदलाव की सिफारिश

TN CM in Assembly for State-Union Relations
चेन्नई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.