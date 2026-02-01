वान मॉडल बना मिसाल, करीयाचल्ली द्वीप पर अब 50 करोड़ की परियोजना

चेन्नई. गल्फ ऑफ मन्नार के वान द्वीप पर एक दशक से चल रही कृत्रिम रीफ बहाली परियोजना ने सामाजिक और पारिस्थितिक लाभों का नया अध्याय लिखा है। तमिलनाडु तटीय पुनर्स्थापन मिशन, सुगंथि देवदासन मरीन रिसर्च फाउंडेशन और आइआइटी मद्रास के तकनीकी आकलन के अनुसार इस परियोजना से 61.67 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है जो इसकी महंगाई समायोजित लागत से दोगुना है।वान द्वीप जो 21 निर्जन प्रवाल द्वीपों में से एक है, 1969 से 2015 के बीच 92 प्रतिशत तक सिकुड़ गया था। क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर से घटकर मात्र 1.53 हेक्टेयर रह गया था। प्रवाल खनन, समुद्र स्तर वृद्धि और रीफ क्षरण इसके कारण बने। इस संकट को रोकने के लिए 2015 से वैज्ञानिकों ने 10,600 विशेष कृत्रिम रीफ मॉड्यूल लगाए। परिणामस्वरूप द्वीप का क्षेत्रफल बढ़कर 2.3 हेक्टेयर से अधिक हो गया।