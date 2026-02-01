गाय को बचाने को लगाए ब्रेक, पीछे से गाड़ी ने मारी टक्कर .. महिला की मौत

पोकरण क्षेत्र के मोरानी गांव के पास शुक्रवार रात एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो अन्य को चोटें लगी। जानकारी के अनुसार एक गाड़ी के सवार कुछ श्रद्धालु बाबा रामदेव की समाधि के दर्शनों के लिए गुजरात से आ रहे थे। जोधपुर रोड पर मोरानी गांव के पास सड़क पर आई गाय को बचाने के प्रयास में गाड़ी के चालक ने ब्रेक लगाए।