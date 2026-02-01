तीन दिन थमे रहने के बाद फिर दौड़े निजी बसों के पहिए

राजस्थान भर में निजी बस ऑपरेटरों की गत तीन दिन से चल रही हड़ताल शुक्रवार को समाप्त हो गई। हड़ताल खत्म होने के साथ ही जैसलमेर जिले से शहरी और ग्रामीण रूटों पर निजी बसों का संचालन फिर से शुरू हो गया। बसों के पहिए थमने से पिछले तीन दिनों से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन शुक्रवार सुबह से बस स्टैंडों पर रौनक लौट आई और यात्रियों ने राहत की सांस ली।