उखड़ा डामर, सड़कें क्षतिग्रस्त… नियमित जलापूर्ति में व्यवधान

राजस्थान पत्रिका की ओर से चलाए जा रहे मोहल्ला मीटिंग कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को जोधनगर व जोधपुर रोड के आसपास बैठे दुकानदारों व निवासियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। दुकानदारों ने निवासियों ने बताया कि जोधनगर में लंबे समय से सुविधाओं का विस्तार नहीं हो रहा है। यहां जगह-जगह सड़कें क्षतिग्रस्त पड़ी है। डामर उखड़ जाने और गहरे गड्ढ़े हो जाने के कारण आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोधनगर में जिले का दूसरा बड़ा राजकीय जिला चिकित्सालय स्थित है। साथ ही दो निजी अस्पताल और मेडिकल मार्केट है। जिससे मरीजों की भीड़ रहती है। यहां आसपास क्षेत्र में बड़ी संख्या में दुकानें व कस्बे का मुख्य बाजार स्थित है। साथ ही धार्मिक स्थल भी होने के कारण बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। जोधपुर, फलसूंड, बाड़मेर, अहमदाबाद जाने वाले लोग भी इसी मार्ग से आवागमन करते है। ऐसे में दिन रात लोगों की चहल पहल देखी जा सकती है। जनसुविधाओं का विस्तार नहीं होने के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।