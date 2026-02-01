27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Vayu shakti 2026: रेगिस्तान में ‘विध्वंस’: प्रचंड की प्रचंडता, राफाल बना काल तो जगुआर से हाहाकार

भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे पश्चिमी मरुस्थल का आकाश शुक्रवार शाम युद्धक गर्जना से गूंज उठा। करीब दो वर्ष बाद मरुस्थल के विस्तृत आकाश ने फिर उन क्षणों को देखा, जब हिन्द के वायु योद्धाओं ने साहस, शौर्य और पराक्रम के संगठित स्वर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Feb 27, 2026

भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे पश्चिमी मरुस्थल का आकाश शुक्रवार शाम युद्धक गर्जना से गूंज उठा। करीब दो वर्ष बाद मरुस्थल के विस्तृत आकाश ने फिर उन क्षणों को देखा, जब हिन्द के वायु योद्धाओं ने साहस, शौर्य और पराक्रम के संगठित स्वर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया।

वायुशक्ति-2026 युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना की सामरिक, रणनीतिक और तकनीकी दक्षता का सजीव घोष देखने को मिला। निर्धारित समय शाम 5:17 बजे शुरू हुए इस डे-नाइट अभ्यास ने संध्या से रात तक मरुस्थल को गूंजता रण क्षेत्र बना दिया। धमाकों, मिसाइल प्रहारों और सटीक बमबारी ने वास्तविक युद्ध जैसी स्थिति पैदा की। करीब दो घंटे तक चले उक्त प्रदर्शन ने दिन का उजास, रेगिस्तान की उड़ती धूल और रात के अंधकार—तीनों पर समान अधिकार स्थापित करते हुए चौबीसों घंटे संचालन क्षमता का प्रमाण दिया। काउंटर सरफेस फोर्सेज, ऑपरेशन सर्च, एयर डिफेंस सिस्टम और रेस्क्यू मिशनों का तालमेल ‘ऑन टाइम, ऑन टारगेट, एवरी टाइम’ का सजीव उदाहरण बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुुर्मु, रक्षामंत्री राजनाथसिंह, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत, एयर चीफ मार्शल एपीसिंह सहित कई सैन्य सेवाओं से जुड़े अधिकारी इस ऐतिहासिक युद्धाभ्यास के साक्षी बने।

सुपरसोनिक राफेल और आकाशीय नियंत्रण

अभ्यास का आरंभ राफेल की सुपरसोनिक गर्जना से हुआ। ध्वनि तरंगों ने जैसे रणक्षेत्र को चेताया कि निर्णायक समय आरंभ हो चुका है। सुखोई-30 एमकेआई ने दुश्मन के रनवे और ठिकानों पर 44 बमों की सटीक वर्षा कर वायु प्रभुत्व स्थापित किया। मिराज-2000, मिग-29, जगुआर और हॉक ने लक्ष्यों पर रॉकेट, लेजर गाइडेड बम और मिसाइलों से प्रहार किया। कुल 277 हथियारों के प्रयोग से करीब 12 हजार किलोग्राम विस्फोटक क्षमता प्रदर्शित की गई।

अपाचे और एलसीएच प्रचंड की अग्रिम मोर्चों पर आक्रामकता

युद्धाभ्यास में 77 लड़ाकू जेट, 43 हेलिकॉप्टर और 8 परिवहन विमान शामिल थे, जो एकीकृत लय में संचालित हुए। अपाचे और एलसीएच प्रचंड ने अग्रिम मोर्चों पर आक्रामकता दिखाई। चिनूक ने एम-777 होवित्जर तोप लेकर सामरिक गतिशीलता साबित की, जबकि एमआई-17 और एएलएच ने सैनिक तैनाती और बचाव अभियानों का शानदार प्रदर्शन किया। गरुड़ कमांडो दल ने हेलीकॉप्टर से उतरकर आतंकी ठिकानों को मुक्त कराने की जीवंत कार्रवाई दिखाई। सी-130 व सी-295 ने रात्रि असॉल्ट लैंडिंग की। स्वदेशी आकाश और समर मिसाइलों ने सतह से हवा में मार कर शत्रु प्रयासों को विफल किया। एस-400 ने अभेद्य सुरक्षा कवच का संकेत दिया।

ड्रोन शो और शौर्य इतिहास

इस बार का विशेष आकर्षण ड्रोन शो था। मरुस्थल के आकाश में प्रकाश बिंदुओं ने भारत का मानचित्र उकेरा और 1965 के सरगोधा अभियान, कारगिल के टाइगर हिल, बालाकोट एयर स्ट्राइक तथा ऑपरेशन सिंदूर की वीर गाथा को दृश्य रूप दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Feb 2026 09:25 pm

Published on:

27 Feb 2026 09:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Vayu shakti 2026: रेगिस्तान में ‘विध्वंस’: प्रचंड की प्रचंडता, राफाल बना काल तो जगुआर से हाहाकार

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गाय को बचाने को लगाए ब्रेक, पीछे से गाड़ी ने मारी टक्कर .. महिला की मौत

जैसलमेर

तीन दिन थमे रहने के बाद फिर दौड़े निजी बसों के पहिए

जैसलमेर

एकादशी : स्वर्णनगरी में फागोत्सव और पारंपरिक गेरों संग होली की धूम

जैसलमेर

श्वानों ने हमला कर तीन हिरणों को उतारा मौत के घाट

जैसलमेर

उखड़ा डामर, सड़कें क्षतिग्रस्त… नियमित जलापूर्ति में व्यवधान

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.