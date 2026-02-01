Vayu shakti 2026: रेगिस्तान में ‘विध्वंस’: प्रचंड की प्रचंडता, राफाल बना काल तो जगुआर से हाहाकार

वायुशक्ति-2026 युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना की सामरिक, रणनीतिक और तकनीकी दक्षता का सजीव घोष देखने को मिला। निर्धारित समय शाम 5:17 बजे शुरू हुए इस डे-नाइट अभ्यास ने संध्या से रात तक मरुस्थल को गूंजता रण क्षेत्र बना दिया। धमाकों, मिसाइल प्रहारों और सटीक बमबारी ने वास्तविक युद्ध जैसी स्थिति पैदा की। करीब दो घंटे तक चले उक्त प्रदर्शन ने दिन का उजास, रेगिस्तान की उड़ती धूल और रात के अंधकार—तीनों पर समान अधिकार स्थापित करते हुए चौबीसों घंटे संचालन क्षमता का प्रमाण दिया। काउंटर सरफेस फोर्सेज, ऑपरेशन सर्च, एयर डिफेंस सिस्टम और रेस्क्यू मिशनों का तालमेल ‘ऑन टाइम, ऑन टारगेट, एवरी टाइम’ का सजीव उदाहरण बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुुर्मु, रक्षामंत्री राजनाथसिंह, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत, एयर चीफ मार्शल एपीसिंह सहित कई सैन्य सेवाओं से जुड़े अधिकारी इस ऐतिहासिक युद्धाभ्यास के साक्षी बने।