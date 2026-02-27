Morning Stiffness Causes: सुबह उठते ही जोड़ों में जकड़न क्यों होती है? कब है सामान्य और कब बीमारी का संकेत

ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट्स Dr Srikanth E. Neruganti और Dr Vivek Kumar N. Savsani बताते हैं कि हल्की मॉर्निंग स्टिफनेस अक्सर उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा होती है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, जोड़ों में मौजूद प्राकृतिक चिकनाई (लुब्रिकेशन) थोड़ी कम होने लगती है। हड्डियों के बीच का कुशन यानी कार्टिलेज धीरे-धीरे घिस सकता है। इसके अलावा, अगर आप रातभर एक ही पोजीशन में सोते हैं तो मांसपेशियां भी टाइट हो सकती हैं। इसे फिजियोलॉजिकल स्टिफनेस कहा जाता है। यह आमतौर पर हल्की होती है, 15-20 मिनट में ठीक हो जाती है और रोजमर्रा के काम में ज्यादा परेशानी नहीं देती।