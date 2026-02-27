27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

स्वास्थ्य

Morning Stiffness Causes: सुबह उठते ही जोड़ों में जकड़न क्यों होती है? कब है सामान्य और कब बीमारी का संकेत

Morning Stiffness Causes: सुबह उठते ही घुटनों, उंगलियों या पीठ में जकड़न महसूस होती है? एक्सपर्ट्स बताते हैं कब यह सामान्य है और कब तुरंत डॉक्टर से मिलना जरूरी है। जानिए कारण, संकेत और बचाव।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 27, 2026

Morning Stiffness Causes

Morning Stiffness Causes (Photo- gemini ai)

Morning Stiffness Causes: 40 की उम्र के बाद सुबह उठते ही घुटनों, उंगलियों या पीठ में जकड़न महसूस होना बहुत आम बात है। कई लोगों को लगता है कि शरीर अकड़ गया है, लेकिन थोड़ी देर चलने-फिरने, ब्रश करने या हल्का स्ट्रेच करने के बाद सब ठीक हो जाता है। सवाल ये है कि क्या यह बिल्कुल सामान्य है या किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है?

उम्र बढ़ने के साथ क्यों होती है जकड़न?

ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट्स Dr Srikanth E. Neruganti और Dr Vivek Kumar N. Savsani बताते हैं कि हल्की मॉर्निंग स्टिफनेस अक्सर उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा होती है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, जोड़ों में मौजूद प्राकृतिक चिकनाई (लुब्रिकेशन) थोड़ी कम होने लगती है। हड्डियों के बीच का कुशन यानी कार्टिलेज धीरे-धीरे घिस सकता है। इसके अलावा, अगर आप रातभर एक ही पोजीशन में सोते हैं तो मांसपेशियां भी टाइट हो सकती हैं। इसे फिजियोलॉजिकल स्टिफनेस कहा जाता है। यह आमतौर पर हल्की होती है, 15-20 मिनट में ठीक हो जाती है और रोजमर्रा के काम में ज्यादा परेशानी नहीं देती।

कब समझें कि मामला गंभीर है?

हर जकड़न को नजरअंदाज करना सही नहीं है। अगर सुबह की अकड़न 30-45 मिनट से ज्यादा रहे, दर्द ज्यादा हो या जोड़ों में सूजन, लालिमा या गर्माहट महसूस हो तो यह किसी इंफ्लेमेटरी बीमारी का संकेत हो सकता है। कुछ जोड़ों की बीमारियां सुबह ज्यादा जकड़न देती हैं और धीरे-धीरे दिन में कम होती हैं। वहीं सामान्य घिसाव वाली समस्या में सुबह कम जकड़न होती है लेकिन दिनभर ज्यादा काम करने से दर्द बढ़ जाता है।

ये संकेत दिखें तो तुरंत डॉक्टर से मिलें

  • रोजाना 30 मिनट से ज्यादा जकड़न
  • 4-6 हफ्तों से लगातार परेशानी
  • एक साथ कई जोड़ों में दर्द
  • सूजन, लालपन या गर्माहट
  • थकान, हल्का बुखार या वजन कम होना

अगर लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो जांच कराना जरूरी है। जल्दी इलाज शुरू करने से जोड़ों को स्थायी नुकसान से बचाया जा सकता है।

मॉर्निंग स्टिफनेस के आम कारण

  • उम्र से जुड़े बदलाव
  • गलत सोने की पोजीशन
  • जोड़ों का घिसाव
  • विटामिन D की कमी
  • लंबे समय तक बैठे रहना
  • शरीर में पानी की कमी

  • संक्रमण के बाद सूजन

रोज की आदतों से मिलेगा आराम

अच्छी बात यह है कि कई मामलों में छोटी-छोटी आदतें बहुत मदद करती हैं:

  • सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करें
  • गर्म पानी से नहाएं
  • रोज थोड़ा चलें-फिरें
  • वजन संतुलित रखें
  • कैल्शियम और विटामिन D वाली डाइट लें
  • पर्याप्त पानी पिएं
  • सही पोजीशन में सोएं
  • योग और मेडिटेशन करें

सबसे जरूरी बात

सुबह हल्की जकड़न अक्सर उम्र का सामान्य असर होती है। लेकिन अगर दर्द ज्यादा हो, लंबे समय तक रहे या सूजन के साथ हो तो इसे सिर्फ उम्र कहकर नजरअंदाज न करें। समय पर डॉक्टर से सलाह लेने से दर्द कम होता है, जोड़ों की ताकत बनी रहती है और आप लंबे समय तक एक्टिव और फिट रह सकते हैं।

Published on:

27 Feb 2026 05:39 pm

Hindi News / Health / Morning Stiffness Causes: सुबह उठते ही जोड़ों में जकड़न क्यों होती है? कब है सामान्य और कब बीमारी का संकेत

