27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Dark Underarms Causes: अंडरआर्म्स का कालापन हटाने की जल्दी में न करें ये गलती, डॉक्टर ने बताई असली वजह और सही इलाज

Dark Underarms Causes: अंडरआर्म्स डार्क क्यों होते हैं? क्या हर बार लेजर या पील जरूरी है? जानिए एक्सपर्ट के अनुसार असली कारण और सही इलाज क्या है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 27, 2026

Dark Underarms Causes

Dark Underarms Causes (Photo- gemini ai)

Dark Underarms Causes: कई लोगों को अपने अंडरआर्म्स या प्राइवेट एरिया के डार्क होने की वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है। अक्सर लोग तुरंत केमिकल पील या लेजर ट्रीटमेंट कराने का सोचते हैं। लेकिन क्या हर बार ये ट्रीटमेंट जरूरी होते हैं? या फिर बिना वजह कराने से त्वचा को नुकसान भी हो सकता है?

त्वचा रोग विशेषज्ञ Dr Gurveen Waraich Garekar ने Instagram पर इस बारे में जरूरी जानकारी शेयर की और कुछ आम गलतफहमियां दूर कीं।

क्या डार्क अंडरआर्म्स हमेशा समस्या होते हैं?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अंडरआर्म्स का थोड़ा गहरा रंग होना बिल्कुल सामान्य है। शरीर के कुछ हिस्से जैसे अंडरआर्म्स और प्राइवेट एरिया बाकी त्वचा से थोड़े डार्क होते ही हैं। इसलिए हल्की डार्कनेस कोई बीमारी नहीं है और हर बार इलाज की जरूरत भी नहीं होती।

अंडरआर्म्स डार्क होने के असली कारण

अगर त्वचा जरूरत से ज्यादा काली दिख रही है, तो उसके पीछे कुछ खास कारण हो सकते हैं। इलाज तभी असर करेगा जब असली वजह पता हो।

इंसुलिन रेजिस्टेंस

पीसीओएस, डायबिटीज या वजन बढ़ने से शरीर में इंसुलिन का संतुलन बिगड़ सकता है। इससे त्वचा पर डार्क पैच बनने लगते हैं। ऐसे में क्रीम या लेजर से ज्यादा जरूरी है लाइफस्टाइल सुधारना, हेल्दी डाइट, वजन कंट्रोल और नियमित एक्सरसाइज।

बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन

इन्फेक्शन भी त्वचा को काला कर सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर दवाइयों या एंटीफंगल क्रीम से इलाज करते हैं। सिर्फ स्किन ट्रीटमेंट कराने से फायदा नहीं मिलता।

एलर्जी या स्किन इरिटेशन

डियोडरेंट, परफ्यूम या कपड़े के फैब्रिक से एलर्जी होने पर त्वचा में जलन और डार्कनेस बढ़ सकती है। ऐसे मामलों में केमिकल पील या लेजर करवाने से समस्या और खराब हो सकती है।

पोस्ट-इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन

गलत शेविंग, ज्यादा रगड़ या वैक्सिंग से जलने पर त्वचा काली पड़ सकती है। इस स्थिति में डॉक्टर के अनुसार पील या लेजर ट्रीटमेंट असरदार हो सकते हैं।

क्या हर किसी को लेजर या पील की जरूरत होती है?

नहीं। हर डार्क अंडरआर्म का इलाज एक जैसा नहीं होता। कभी यह सामान्य होता है, कभी लाइफस्टाइल से जुड़ा, तो कभी एलर्जी या इन्फेक्शन की वजह से। बिना कारण समझे ट्रीटमेंट करवाने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है।

सबसे जरूरी सलाह

अगर अंडरआर्म्स का रंग तेजी से बदल रहा है या आपको चिंता हो रही है, तो खुद से इलाज शुरू करने की बजाय पहले स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लें। सही कारण पता चलेगा, तभी सही इलाज होगा।

ये भी पढ़ें

30-30-30 Rule: क्या वाकई सुबह का यह आधा घंटा आपका वजन घटा सकता है?
स्वास्थ्य
30-30-30 Rule

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Feb 2026 01:26 pm

Hindi News / Health / Dark Underarms Causes: अंडरआर्म्स का कालापन हटाने की जल्दी में न करें ये गलती, डॉक्टर ने बताई असली वजह और सही इलाज

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Protein Intake Per Day: बढ़ती उम्र में कम नहीं, ज्यादा चाहिए प्रोटीन! जानिए कितनी होनी चाहिए इसकी सही मात्रा

Protein Intake Per Day
स्वास्थ्य

30-30-30 Rule: क्या वाकई सुबह का यह आधा घंटा आपका वजन घटा सकता है?

30-30-30 Rule
स्वास्थ्य

Rinku Singh Father Death Reason : कैंसर से रिंकू सिंह के पिता का निधन, डॉक्टर से जानिए Liver Cancer कब जानलेवा हो जाता है

Rinku Singh Father, Rinku Singh Father Death Reason, Rinku Singh Father Death kaise huie,
स्वास्थ्य

BP की दवाई भूल जाइए! सिर्फ 1 इंजेक्शन से हाई बीपी रहेगा कंट्रोल, जानिए कब तक मिलेगा जिलबेदिरन

BP injection name, BP injection name Zilebesiran, control high BP, high BP injection,
स्वास्थ्य

Pre Heart Attacks Signs : 1 महीना पहले हार्ट अटैक के 3 लक्षण दिखते हैं, गुजरात के डॉक्टर ने कहा- लोग करते हैं इग्नोर

Pre Heart Attacks Warning Signs, Heart Attacks Warning Signs 1 month before, Heart Attacks Warning Symptoms,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.