Dark Underarms Causes: अंडरआर्म्स का कालापन हटाने की जल्दी में न करें ये गलती, डॉक्टर ने बताई असली वजह और सही इलाज

Dark Underarms Causes: कई लोगों को अपने अंडरआर्म्स या प्राइवेट एरिया के डार्क होने की वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है। अक्सर लोग तुरंत केमिकल पील या लेजर ट्रीटमेंट कराने का सोचते हैं। लेकिन क्या हर बार ये ट्रीटमेंट जरूरी होते हैं? या फिर बिना वजह कराने से त्वचा को नुकसान भी हो सकता है?