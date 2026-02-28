Heart Attack in Children : राजस्थान में 9 साल की मासूम खेलते-खेलते मरी, डॉक्टर ने बताया- बच्चों में हार्ट अटैक के ये लक्षण ना करें अनदेखा

Heart Attack in Children : महज 09 साल की बच्ची स्कूल के ग्राउंड में खेलते-खेलते अचानक गिरी और उसकी मौत हो गई। नागौर जिले की गोटन कस्बे से दिल को झकझोरने वाली घटना को सुनने के बाद सदमा की तरह लग रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, निजी स्कूल में प्रार्थना के दौरान कार्डियक अरेस्ट (हृदय गति रुकने) से नौ वर्षीय छात्रा की मौत हुई है। आइए, डॉ. आशीष शाह (बाल हृदय रोग विशेषज्ञ) से समझते हैं कि बच्चों में हार्ट अटैक के क्या लक्षण हैं।