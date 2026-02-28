Men Cancer Risk Symptoms: सिर्फ महिलाओं की बीमारी नहीं है HPV! पुरुषों में भी तेजी से बढ़ा रहा है इन 3 खतरनाक कैंसर का खतरा

HPV एक बहुत आम वायरस है, जो ज्यादातर लोगों को जिंदगी में कभी-न-कभी संक्रमित कर सकता है। यह संक्रमण कई सालों तक बिना किसी लक्षण के शरीर में रह सकता है, इसलिए लोगों को पता भी नहीं चलता कि वे संक्रमित हैं। पुरुषों में यह वायरस गले (टॉन्सिल), गुदा और पेनाइल कैंसर से जुड़ा पाया गया है। खास बात यह है कि कई पुरुष जिन्हें गले का कैंसर होता है, वे न तो स्मोकिंग करते हैं और न ही ज्यादा शराब पीते हैं, जो पहले इसके मुख्य कारण माने जाते थे। ऐसे मामलों में HPV ही सबसे बड़ा कारण निकलता है।