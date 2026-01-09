Cancer Prevention: कैंसर से बचना है तो याद रखें बस CANCER! एक्सपर्ट्स ने बताया अनोखा फॉर्मूला

Cancer Prevention (image- geminiAI)
Cancer Prevention: कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए आजकल हर कोई अपने स्तर पर प्रयास करता रहता है। मरीज हो या डॉक्टर, सबके लिए कैंसर से बचना और बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए बड़े-बड़े कैंसर विशेषज्ञ भी अपने स्तर पर लोगों को इससे बचाने के लिए रास्ते सुझाते रहते हैं। इसी कड़ी में डॉ तरंग कृष्णा (कैंसर विशेषज्ञ) ने हाल ही में कैंसर से बचने के लिए CANCER फॉर्मूला बताया है। उनके अनुसार अगर आपको कैंसर से बचना है तो सिर्फ यह CANCER शब्द याद रखें और इस फॉर्मूले को अपनाएं, बस इसी से आप हमेशा कैंसर से दूर रहेंगे। आइए जानते हैं कि कैंसर से बचने का CANCER फॉर्मूला क्या है और यह कैसे काम करता है?
आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतनी ज्यादा गलतियां कर रहे हैं जिससे कैंसर के मरीज बन रहे हैं। लेकिन यह एक अनोखा कैंसर का फॉर्मूला अपनाकर आप कैंसर से बच सकते हैं।
1.C से Cut Alcohol- कैंसर से बचने के लिए आपको सबसे पहला कदम उठाना है और शराब से बिल्कुल दूर हो जाना है। अगर आप शराब को अपने जीवन से निकाल देते हैं तो कैंसर से बचने की जंग की पहली सीढ़ी आप पार कर लेते हैं।
2. A से Active Lifestyle- कैंसर विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आपको कैंसर से दूर रहना है तो आपको अपनी जीवनशैली में जरूरी बदलाव करने होंगे। दिन भर बैठे रहने की जगह आपको शारीरिक गतिविधियां भी करनी होंगी और रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें।
3. N से Nutrient Rich Food- कैंसर से बचना है तो आपको अपने खाने पर भी विशेष ध्यान देना होगा। इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी बीमारी में सबसे ज्यादा जरूरी आहार होता है। अगर आप भी कैंसर से दूरी चाहते हैं तो अभी से फाइबर युक्त संतुलित आहार खाने की आदत डालें।
4. C से Checkup Regularly- कैंसर विशेषज्ञ का स्पष्ट रूप से कहना है कि कैंसर कभी भी एक दिन में उत्पन्न नहीं होता है, यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। इसलिए साल में कम से कम एक बार अपना शारीरिक चेकअप जरूर करवाएं।
5. E से Exposure to Sunlight- सूर्य की रोशनी के बारे में लोग समझते हैं कि यह बस सर्दी कम करने के लिए ली जानी चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है। कैंसर से बचाने में एक महत्वपूर्ण योगदान सूरज की रोशनी का भी होता है। इससे हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है जो कैंसर के खिलाफ जंग लड़ता है।
6. R से Restful Sleep & Reduce Stress- किसी भी बीमारी का पहला इलाज उसका बचाव ही होता है। तनाव से दूरी और नींद की पूर्ति करना आपको कैंसर से बचाने का रास्ता है। इसलिए रोजाना कम से कम 8 घंटे की पूरी नींद लें और तनाव बिल्कुल नहीं लें।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालिफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
