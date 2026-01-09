Cancer Prevention: कैंसर से बचना है तो याद रखें बस CANCER! एक्सपर्ट्स ने बताया अनोखा फॉर्मूला

Cancer Prevention: कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए आजकल हर कोई अपने स्तर पर प्रयास करता रहता है। मरीज हो या डॉक्टर, सबके लिए कैंसर से बचना और बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए बड़े-बड़े कैंसर विशेषज्ञ भी अपने स्तर पर लोगों को इससे बचाने के लिए रास्ते सुझाते रहते हैं। इसी कड़ी में डॉ तरंग कृष्णा (कैंसर विशेषज्ञ) ने हाल ही में कैंसर से बचने के लिए CANCER फॉर्मूला बताया है। उनके अनुसार अगर आपको कैंसर से बचना है तो सिर्फ यह CANCER शब्द याद रखें और इस फॉर्मूले को अपनाएं, बस इसी से आप हमेशा कैंसर से दूर रहेंगे। आइए जानते हैं कि कैंसर से बचने का CANCER फॉर्मूला क्या है और यह कैसे काम करता है?