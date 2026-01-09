9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Cancer Prevention: कैंसर से बचना है तो याद रखें बस CANCER! एक्सपर्ट्स ने बताया अनोखा फॉर्मूला

Cancer Prevention: कैंसर से बचना है तो हमें अपनी दिनचर्या और खानपान में आवश्यक बदलाव करना ही होगा। इसके साथ कैंसर विशेषज्ञ डॉ तरंग कृष्णा ने कैंसर से बचने का CANCER फॉर्मूला बताया है यानि आपको अगर कैंसर से बचना है तो बस CANCER शब्द याद रखना होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 09, 2026

Cancer Prevention

Cancer Prevention (image- geminiAI)

Cancer Prevention: कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए आजकल हर कोई अपने स्तर पर प्रयास करता रहता है। मरीज हो या डॉक्टर, सबके लिए कैंसर से बचना और बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए बड़े-बड़े कैंसर विशेषज्ञ भी अपने स्तर पर लोगों को इससे बचाने के लिए रास्ते सुझाते रहते हैं। इसी कड़ी में डॉ तरंग कृष्णा (कैंसर विशेषज्ञ) ने हाल ही में कैंसर से बचने के लिए CANCER फॉर्मूला बताया है। उनके अनुसार अगर आपको कैंसर से बचना है तो सिर्फ यह CANCER शब्द याद रखें और इस फॉर्मूले को अपनाएं, बस इसी से आप हमेशा कैंसर से दूर रहेंगे। आइए जानते हैं कि कैंसर से बचने का CANCER फॉर्मूला क्या है और यह कैसे काम करता है?

क्या होता है CANCER फॉर्मूला?(Cancer Prevention)

आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतनी ज्यादा गलतियां कर रहे हैं जिससे कैंसर के मरीज बन रहे हैं। लेकिन यह एक अनोखा कैंसर का फॉर्मूला अपनाकर आप कैंसर से बच सकते हैं।

1.C से Cut Alcohol- कैंसर से बचने के लिए आपको सबसे पहला कदम उठाना है और शराब से बिल्कुल दूर हो जाना है। अगर आप शराब को अपने जीवन से निकाल देते हैं तो कैंसर से बचने की जंग की पहली सीढ़ी आप पार कर लेते हैं।

2. A से Active Lifestyle- कैंसर विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आपको कैंसर से दूर रहना है तो आपको अपनी जीवनशैली में जरूरी बदलाव करने होंगे। दिन भर बैठे रहने की जगह आपको शारीरिक गतिविधियां भी करनी होंगी और रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें।

3. N से Nutrient Rich Food- कैंसर से बचना है तो आपको अपने खाने पर भी विशेष ध्यान देना होगा। इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी बीमारी में सबसे ज्यादा जरूरी आहार होता है। अगर आप भी कैंसर से दूरी चाहते हैं तो अभी से फाइबर युक्त संतुलित आहार खाने की आदत डालें।

4. C से Checkup Regularly- कैंसर विशेषज्ञ का स्पष्ट रूप से कहना है कि कैंसर कभी भी एक दिन में उत्पन्न नहीं होता है, यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। इसलिए साल में कम से कम एक बार अपना शारीरिक चेकअप जरूर करवाएं।

5. E से Exposure to Sunlight- सूर्य की रोशनी के बारे में लोग समझते हैं कि यह बस सर्दी कम करने के लिए ली जानी चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है। कैंसर से बचाने में एक महत्वपूर्ण योगदान सूरज की रोशनी का भी होता है। इससे हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है जो कैंसर के खिलाफ जंग लड़ता है।

6. R से Restful Sleep & Reduce Stress- किसी भी बीमारी का पहला इलाज उसका बचाव ही होता है। तनाव से दूरी और नींद की पूर्ति करना आपको कैंसर से बचाने का रास्ता है। इसलिए रोजाना कम से कम 8 घंटे की पूरी नींद लें और तनाव बिल्कुल नहीं लें।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालिफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Cancer Prevention: कैंसर से बचना है तो अभी करें ये 2 काम! रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा
स्वास्थ्य
cancer prevention

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

09 Jan 2026 12:45 pm

Published on:

09 Jan 2026 12:44 pm

Hindi News / Health / Cancer Prevention: कैंसर से बचना है तो याद रखें बस CANCER! एक्सपर्ट्स ने बताया अनोखा फॉर्मूला

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Cancer Prevention: शरीर के इन 6 अंगों पर सबसे ज्यादा हमला करता है कैंसर! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

Cancer Prevention
स्वास्थ्य

Hrithik Roshan: इस खतरनाक बीमारी के शिकार थे ऋतिक रोशन! अभी जानें क्या होती है Scoliosis

Hrithik Roshan
स्वास्थ्य

Typhoid Outbreak: गांधीनगर में मियादी बुखार का कहर! 150 लोग अस्पताल में भर्ती, 70 सक्रिय

Typhoid Outbreak
स्वास्थ्य

चुपके से Cancer को खत्म कर रही है आपकी शुगर की दवा? जानें रिसर्च में क्या हुआ खुलासा

Metformin and Cancer
स्वास्थ्य

Exercise for Diabetes: डायबिटीज की दवा से भी तेज असर! बस रोज 30 मिनट ऐसे चलें, खुद गिर जाएगा शुगर लेवल

Exercise for Diabetes
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.