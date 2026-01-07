Cancer Prevention: कैंसर से बचना है तो अभी करें ये 2 काम! रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा

cancer prevention (image-gemini AI)
Cancer Prevention: आजकल कैंसर जिस तरीके से एक बीमारी के रूप में आगे बढ़ रहा है, कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों में लगभग हर 10 में से 7 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होंगे। अब बात यह है कि आखिर कैसे कोई बीमारी इतनी खतरनाक तरीके से फैल सकती है। अगर इसकी वास्तविकता देखें तो यह बीमारी असल में कोरोना से भी ज्यादा बदतर स्थिति में है। हर कोई इससे बचना चाहता है क्योंकि अभी तक इसका सबसे बड़ा इलाज इसका बचाव ही है। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से 2 काम हैं जिन्हें करने से आप कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं।
हाल ही में एक स्टडी में यह बात सामने आई है कि यदि आप एक हफ्ते में कम से कम 3 घंटे व्यायाम करते हैं और 72 घंटों यानी 3 दिन का उपवास रखते हैं, तो यह आपको कैंसर से बहुत दूर रख सकता है। यहाँ तक कि कैंसर विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करने से आप कैंसर के खतरे को 61% तक कम कर देते हैं।
'नेचर रिव्यूज यूरोलॉजी' में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार, व्यायाम और खान-पान कैंसर से हमारे शरीर की एक परमाणु हथियार की तरह रक्षा करते हैं।
1.हफ्ते में 3 घंटे व्यायाम- अक्सर हम सोचते हैं कि व्यायाम करने से केवल हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक हफ्ते में अगर आप कम से कम 3 घंटे व्यायाम के लिए निकालते हैं तो आपको कैंसर होने का खतरा 61% तक कम हो जाता है। दरअसल होता यह है कि जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर 'मायोकाइन्स' नाम का प्रोटीन पैदा करता है। यह प्रोटीन ब्लड के माध्यम से हमारे खून में पहुंचता है और कैंसर को बढ़ाने वाले कारकों को रोक देता है। इससे कैंसर की गांठ बनने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। व्यायाम करने से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है और हमारे शरीर के अंदर की सफाई होती है। इस तरीके से व्यायाम हमारे शरीर में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को पनपने ही नहीं देता।
2. उपवास (Fasting)- विज्ञान में उपवास रखने को ऊर्जा और फोकस का 'रीसेट बटन' माना जाता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि उपवास करने से वजन कम होता है और ज्यादातर लोग व्रत रखते भी इसीलिए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो लोग धार्मिक मान्यता या सिर्फ वजन कम करने के लिए उपवास करते हैं, उनकी तरह आप भी कैंसर से बचने के लिए उपवास करेंगे तो आपको भी कैंसर नहीं होगा।
वैज्ञानिकों के अनुसार, जब हम उपवास करते हैं या भोजन से दूर रहते हैं, तो हमारे शरीर का 'मेटाबॉलिक रिसेट' होता है, यानी पाचन और शरीर की अन्य क्रियाएं खुद को संतुलित करती हैं। शोध बताते हैं कि 72 घंटे का उपवास करने से आपके शरीर की सूजन कम होती है और कैंसर का खतरा कम होता है। कई सफल बिजनेसमैन तो यह भी मानते हैं कि जब वे उपवास रखते हैं, तो उसके बाद वे अच्छे निर्णय लेते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि यदि आपको कैंसर से दूर रहना है, तो उपवास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालिफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं, बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पद्धति से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
