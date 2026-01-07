Cancer Prevention: कैंसर से बचना है तो अभी करें ये 2 काम! रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा

1.हफ्ते में 3 घंटे व्यायाम- अक्सर हम सोचते हैं कि व्यायाम करने से केवल हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक हफ्ते में अगर आप कम से कम 3 घंटे व्यायाम के लिए निकालते हैं तो आपको कैंसर होने का खतरा 61% तक कम हो जाता है। दरअसल होता यह है कि जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर 'मायोकाइन्स' नाम का प्रोटीन पैदा करता है। यह प्रोटीन ब्लड के माध्यम से हमारे खून में पहुंचता है और कैंसर को बढ़ाने वाले कारकों को रोक देता है। इससे कैंसर की गांठ बनने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। व्यायाम करने से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है और हमारे शरीर के अंदर की सफाई होती है। इस तरीके से व्यायाम हमारे शरीर में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को पनपने ही नहीं देता।