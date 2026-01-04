4 जनवरी 2026,

रविवार

स्वास्थ्य

Cancer Prevention: कैंसर से बचना है? तो हफ्ते में एक बार खाएं ये 3 सब्जियां

Cancer Prevention: कैंसर जैसी घातक और जानलेवा बीमारी से बचना कोई खेल या मजाक नहीं है, बल्कि यह आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। आइए जानते हैं कि कैंसर से बचने के लिए हमें कौन सी एंटी-कैंसर सब्जियां आज ही अपनी थाली में शामिल कर लेनी चाहिए और ये सब्जियां कैसे हमें कैंसर से बचाती हैं।

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 04, 2026

cancer prevention

cancer prevention (image- geminiAI)

Cancer Prevention: आज के समय में कैंसर से बचना हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। कैंसर एक वैश्विक महामारी के रूप में आगे बढ़ रहा है। कई स्टडीज का कहना है कि थोड़े समय बाद कैंसर का रूप इतना खतरनाक होगा कि हर 10 में से 7 लोग कैंसर से पीड़ित होंगे। अब ऐसे में इससे बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। लेकिन अगर आपको कैंसर से बचना है, तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या तो बदलनी ही होगी, इसके साथ ही कुछ ऐसे एंटी-कैंसर फूड हैं जो आपको कैंसर से मीलों दूर रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी 3 सब्जियां हैं जिनका सेवन अगर आप हफ्ते में एक बार भी करते हैं, तो आप कैंसर से दूर रह सकते हैं।

एंटी-कैंसर सब्जियां जो कैंसर से रखेंगी दूर(Cancer Prevention Food)

अभी हाल ही में एक पेट के डॉक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर हमें बताया है कि अगर आपको कैंसर से बचना है, तो आपको इन 3 सब्जियों को अभी से अपने आहार में शामिल कर लेना चाहिए:

1. ब्रोकली- कैंसर रोधी सब्जियों में सबसे पहला नाम हमेशा ब्रोकली का ही आता है। डॉक्टर का कहना है कि अगर आपको कैंसर से बचना है, तो हफ्ते में कम से कम एक बार इसका सेवन जरूर करना चाहिए। ब्रोकली में सल्फोराफेन (Sulforaphane) नामक एंटी-कैंसर तत्व पाया जाता है। सल्फोराफेन कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में मदद करता है और उन्हें डिटॉक्स करता है। इससे सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर से बचने में सहायता मिलती है।

2. गाजर- गाजर को आंखों की रोशनी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि गाजर में बीटा-कैरोटीन नामक तत्व पाया जाता है? यह तत्व थायराइड ही नहीं बल्कि कैंसर से भी हमें बचाता है। गाजर में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में कैंसर कोशिकाओं के बढ़ने और उनके विभाजन को कम करते हैं। यही नहीं, गाजर का सेवन नियमित रूप से करने पर शरीर में कैंसर का खतरा 26% तक कम हो जाता है। कई स्टडीज में यह बात साबित हुई है कि कैंसर से बचने के लिए गाजर एक बड़ा एंटी-कैंसर फूड है।

3. लहसुन- लहसुन का प्रयोग हम सब हर सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लहसुन को आप स्वाद बढ़ाने के काम में लेते हैं, वही आपको कैंसर से बचा सकता है। शोध कहते हैं कि लहसुन का सेवन अगर आप नियमित रूप से दवाई की तरह करते हैं, तो आप खुद को कैंसर से बचा रहे होते हैं। लहसुन में एलीसिन नामक तत्व पाया जाता है। जब हम लहसुन को काटते हैं, तो जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वही एलीसिन होता है। यह तत्व कैंसर कोशिकाओं के लिए जहर माना गया है।

कैंसर की शुरुआत तब होती है जब हमारा DNA कमजोरी से ग्रस्त होता है, लेकिन लहसुन का नियमित सेवन इसे मजबूत करता है। साथ ही, लहसुन हमारे शरीर में कैंसर कोशिकाएं बनने भी लगें, तो उन्हें इतना मजबूर कर देता है कि वे खुद ही खुद को समाप्त कर लेती हैं।

कैंसर से बचने के लिए स्पेशल टिप्स(Cancer Prevention Tips)

  • सब्जियों को ज्यादा तलने-भूनने की जगह उन्हें भाप में पकाएं।
  • डिब्बाबंद सामग्री का सेवन कम से कम करें।
  • हर प्रकार की रंगीन सब्जियों को अपनी थाली में रखें।

