Cancer Prevention: कैंसर से बचना है? तो हफ्ते में एक बार खाएं ये 3 सब्जियां

Cancer Prevention: आज के समय में कैंसर से बचना हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। कैंसर एक वैश्विक महामारी के रूप में आगे बढ़ रहा है। कई स्टडीज का कहना है कि थोड़े समय बाद कैंसर का रूप इतना खतरनाक होगा कि हर 10 में से 7 लोग कैंसर से पीड़ित होंगे। अब ऐसे में इससे बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। लेकिन अगर आपको कैंसर से बचना है, तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या तो बदलनी ही होगी, इसके साथ ही कुछ ऐसे एंटी-कैंसर फूड हैं जो आपको कैंसर से मीलों दूर रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी 3 सब्जियां हैं जिनका सेवन अगर आप हफ्ते में एक बार भी करते हैं, तो आप कैंसर से दूर रह सकते हैं।