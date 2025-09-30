Intermittent Fasting की ये 5 कॉमन मिस्टेक्स आपके वेट लॉस को रोक सकती हैं

Intermittent Fasting Mistakes : इंटरमिटेंट फास्टिंग (आईएफ) मेटाबोलिक फंक्शन में सुधार और वजन घटाने को बढ़ावा देने का एक प्रभावी तरीका है। फिर भी इंसुलिन प्रतिरोध वाले व्यक्तियों के मामले में आईएफ हमेशा इच्छा के अनुसार प्रभाव दिखाने की गारंटी नहीं देता है। न्यूट्रिशनिस्ट और डायटीशियन नेहा दुआ का कहना है कि अगर शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस (प्रतिरोध) है, तो ये शरीर को फैट (वसा) जलाने की प्रक्रिया पर ठीक से शिफ्ट नहीं होने देता। इसी वजह से इंटरमिटेंट फास्टिंग (Intermittent Fasting) का असर काफी कम हो जाता है। यानी जिन लोगों को इंसुलिन रेसिस्टेंस (Insulin Resistance) है, उनके लिए उपवास से उतना फायदा नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए।