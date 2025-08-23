Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Intermittent Fasting का इंडियन वजर्न, Akshay Kumar का फिटनेस मंत्र बना ट्रेंड

Intermittent Fasting : 57 साल की उम्र में भी अक्षय कुमार की फिटनेस का राज है उनका साधारण लेकिन अनुशासित लाइफस्टाइल। सोमवार को पूरा दिन व्रत रखना, शाम 6:30 बजे तक डिनर करना और नेचुरल एक्सरसाइज ही उनका फिटनेस मंत्र है, जो आज ट्रेंड बन चुका है।

भारत

Dimple Yadav

Aug 23, 2025

Akshay Kumar
Akshay Kumar (photo- insta)

Intermittent Fasting: जब भी बॉलीवुड में फिटनेस की बात आती है, तो सबसे पहले नाम आता है अक्षय कुमार का। 57 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस और एनर्जी देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इसके पीछे उनका सीक्रेट है एक साधारण लेकिन बेहद अनुशासित लाइफस्टाइल।

देसी स्टाइल इंटरमिटेंट फास्टिंग

अक्षय कुमार ने हाल ही में एक इवेंट में बताया कि वो हर सोमवार को पूरा दिन व्रत रखते हैं। रविवार रात को डिनर करने के बाद वो मंगलवार सुबह तक कुछ नहीं खाते। इसे आप देसी इंटरमिटेंट फास्टिंग कह सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट्स के मुताबिक, ऐसा करने से मेटाबॉलिज्म दुरुस्त होता है, सर्कैडियन रिदम ठीक रहती है, नींद बेहतर होती है, और शरीर को नेचुरल डिटॉक्स मिलता है। यानी शरीर को हर हफ्ते एक रीसेट बटन मिल जाता है।

ये भी पढ़ें

Intermittent fasting benefits : इंटरमिटेंट फास्टिंग हार्ट डिजीज और Diabetes से जूझ रहे लोगों के लिए फायदेमंद
डाइट फिटनेस
Intermittent fasting benefits: Intermittent fasting is beneficial for people suffering from heart disease and diabetes

जल्दी डिनर करना क्यों है जरूरी?

अक्षय का दूसरा बड़ा नियम यह है कि वह शाम 6:30 बजे तक डिनर खत्म कर लेते। वो कहते हैं कि जब हमारी आंखें, पैर और हाथ रात को आराम कर रहे होते हैं, तो पेट को भी आराम मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम देर से खाना खाते हैं, तो पेट को ठीक से आराम नहीं मिल पाता। नतीजा पाचन गड़बड़, नींद खराब और धीरे-धीरे कई बीमारियां। अक्षय मानते हैं कि अगर पेट स्वस्थ है तो बीमारियां पास भी नहीं फटकेंगी।

बिना वेट ट्रेनिंग भी फिट

अक्षय कुमार का तीसरा फिटनेस मंत्र है, ज्यादा मशीनों पर भरोसा मत करो। वो पारंपरिक जिम ट्रेनिंग नहीं करते। ना ही हैवी वेट उठाते हैं। इसके बजाय वो रॉक क्लाइम्बिंग, आउटडोर गेम्स और बॉडी-वेट एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं। उनका जिम भी इस तरह बना है जैसे बंदरों के लिए बना हो, जिसमें ज्यादातर क्लाइम्बिंग और हैंगिंग एक्टिविटीज होती हैं।

क्या सीख सकते हैं हम?

  • हफ्ते में एक दिन फास्ट रखें
  • डिनर जल्दी करें, ताकि पेट को भी नींद मिले।
  • नेचुरल और सिंपल एक्सरसाइज पर ध्यान दें, मशीनों पर नहीं।
  • प्रोसेस्ड फूड और क्रैश डाइट से बचें।

ये भी पढ़ें

इंटरमिटेंट फास्टिंग से वजन नहीं घट रहा? तो आजमाएं ये 5 टिप्स
डाइट फिटनेस
intermittent-fasting.jpg

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

23 Aug 2025 11:12 am

Hindi News / Lifestyle News / Intermittent Fasting का इंडियन वजर्न, Akshay Kumar का फिटनेस मंत्र बना ट्रेंड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.