Intermittent Fasting का इंडियन वजर्न, Akshay Kumar का फिटनेस मंत्र बना ट्रेंड

अक्षय का दूसरा बड़ा नियम यह है कि वह शाम 6:30 बजे तक डिनर खत्म कर लेते। वो कहते हैं कि जब हमारी आंखें, पैर और हाथ रात को आराम कर रहे होते हैं, तो पेट को भी आराम मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम देर से खाना खाते हैं, तो पेट को ठीक से आराम नहीं मिल पाता। नतीजा पाचन गड़बड़, नींद खराब और धीरे-धीरे कई बीमारियां। अक्षय मानते हैं कि अगर पेट स्वस्थ है तो बीमारियां पास भी नहीं फटकेंगी।