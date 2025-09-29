ये 5 भारतीय खाने की आदतें बढ़ा सकती हैं Heart Attack का खतरा : कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत चतुर्वेदी

5 Indian Eating Habits Raising Heart Attack : 29 सितंबर को जब विश्व हृदय दिवस (World Heart Day)आता है, तो हमें अपने दिल की सेहत पर थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत होती है। असली खतरा बाहर नहीं, बल्कि अक्सर हमारी रसोई और थाली में ही छिपा होता है यानी हमारा खाना। भारतीय खाना अपने स्वाद और विविधता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन, हमारी रोजमर्रा की कुछ खाने की आदतें दिल के लिए उतनी अच्छी नहीं होतीं। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत चतुर्वेदी ने बताया ये आदतें धीरे-धीरे दिल की बीमारियों और हार्ट अटैक (Heart Attack) का खतरा बढ़ा सकती हैं।