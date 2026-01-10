Bihar Defence Corridor : बदलेगी बिहार की तस्वीर, क्या बंदूक बनाने वाले हुनरमंद हाथों को मिलेगा रोजगार?

बिहार जदयू के प्रदेश महासचिव और फाइजर एंड कंपनी गन फैक्टरी के मालिक सौरभ निधि (Pfizer & co gun factory Munger) ने पत्रिका से बताया कि बिहार सरकार ने यहां डिफेंस कोरिडोर बनाने का फैसला किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस फैसले से मुंगेर की गन फैक्ट्री को संजीवनी मिलेगी। बहुत सारे लोग जो बंदूक बनाने का हुनर जानते हैं, लेकिन काम नहीं होने की वजह से बेरोजगारी की मार झेल रहे थे अब उन्हें भी रोजगार मिल जाएगा। यह भविष्य में संभव हो सकता है। वर्तमान हालात तो यह है कि अभी पूरे मुंगेर में 36 गन फैक्ट्री में 61 लोग काम करते हैं, जिसमें से अकेले मेरे गन फैक्ट्री में 46 लोग काम कर रहे हैं। मतलब बाकी के 35 फैक्टरी में सिर्फ 10 लोग काम कर रहे हैं। ज्यादातर फैक्टरी में ताले लग चुके हैं।