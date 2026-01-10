Health Influencers के चक्कर में अपना ही खून पी रहा था ये लड़का, वायरस की तरह फैल रही ‘ऑनलाइन डॉक्टरी’

Health Influencers Good or Bad :"ये खा लो कैंसर कभी नहीं होगा, हार्ट अटैक से बचाती हैं ये चीजें…", ऐसे ना जाने कितनी वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर होंगी जो बीमारी दूर करने की गारंटी देती हैं। हाल ही में एक खबर आई है कि रूस के मॉस्को का एक 17 साल का युवा इंटरनेट पर देखे गए एक वीडियो से इतना प्रभावित हुआ कि वो अपने ही शरीर से खून निकालकर पीना शुरू कर दिया। ऐसे कई केस भारत में भी देखने को मिलते हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए ये एक नई चुनौती है और लोगों के लिए जोखिम। आइए, हम समझते हैं कि कैसे हेल्थ इंफ्लुएंसर आपकी हेल्थ को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं।