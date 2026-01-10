डिजिटल युग में भी जिंदा है ‘ठक-ठक’ की आवाज़, जानें छत्तीसगढ़ के दफ्तरों में टाइपराइटर की अनकही कहानी…

सिब्तेन रजा हाशिमी की कहानी सिर्फ पेशा बदलने की नहीं, बल्कि सामाजिक पहचान और आत्मसम्मान की लड़ाई की कहानी है। वर्ष 2000 में कोर्ट परिसर से जुड़े सिब्तेन ने 2006 में टाइपिस्ट के रूप में काम शुरू किया। सीमित सम्मान ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। पढ़ाई और प्रैक्टिस को साथ लेकर उन्होंने बीएलएलबी किया और आज वकील के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। यह छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए संदेश है कि छोटे काम से बड़ी मंज़िल तक पहुँचा जा सकता है।