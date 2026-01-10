सबसे ज्यादा चर्चाओं में MP के ये नेता, दो पूर्व CM भी शामिल; टॉप पर कौन?

राज्यसभा सांसद और मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी गूगल में जमकर सर्च किए गए। साल के अंत में ही उन्होंने राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिसंबर 2025 में सोशल मीडिया पर एलके आडवाणी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी तस्वीर साझा करते हुए भाजपा और आरएसएस की संगठनात्मक ताकत की प्रशंसा की। जिसके बाद उनके बारे में तरह-तरह के कयासों के दौर चले। हालांकि बाद में सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि वह आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हैं लेकिन उनकी संगठनात्मक क्षमता की सराहना करते हैं।