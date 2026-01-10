सबसे ज्यादा चर्चाओं में MP के ये नेता, दो पूर्व CM भी शामिल; टॉप पर कौन?

MP Politics: मध्यप्रदेश की सियासत में साल 2025 लगातार सुर्खियों में रहा। कभी नेताओं के आपत्तिजनक बयानों ने राजनीतिक पारा बढ़ाया, तो कभी बड़े और चौंकाने वाले फैसलों ने चौंकाया। पिछला साल सियासी टकराव, अप्रत्याशित दोस्ताना और बड़े बदलावों का गवाह बना।
दिग्विजय सिंह के द्वारा संघ की तारीफ हो या कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान। वहीं मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने भी राजनीति में भूचाल ला दिया। इन बयानों ने न सिर्फ सियासी गलियारों में हलचल मचाई, बल्कि जनता के बीच भी खूब सुर्खियां बटोरीं। पढ़िए patrika.com पर विस्तार से कौन-सा नेता क्यों सुर्खियों में रहा।
शिवराज सिंह चौहान के बेटों की शादी साल के शुरुआत से ही चर्चाओं में रहती है। जून महीने में बारी आई मंत्री विजय शाह की उन्होंने कर्नल सोफिया पर ही विवादित टिप्पणी कर दी। जिसके बाद पूरी भाजपा बैकफुट पर आ गई थी। साल के अंत में यानी 31 दिसंबर 2025 को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया के सवाल ऐसा जवाब दे दिया, जिसे लिखना हमारी मर्यादा में नहीं है।
गूगल ट्रेंड्स से मिले आंकड़ों को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। साल 2025 में गूगल पर सबसे अधिक केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सर्च हुए हैं। वह अपने बयानों और जमीनी जुड़ाव के कारण सुर्खियों में रहे। शिवराज सिंह चौहान ने जातिगत जनगणना, लाड़ली बहना योजना, लाड़ला भांजा योजना से लेकर बीबी राम जी योजना तक चर्चाओं में रहे। सबसे अधिक उनके बेटे की शादियां, उनकी नेटवर्थ, बेटों का नाम, जाति समेत अन्य कीवर्ड्स के जरिए सबसे अधिक सर्च किया गया।
राज्यसभा सांसद और मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी गूगल में जमकर सर्च किए गए। साल के अंत में ही उन्होंने राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिसंबर 2025 में सोशल मीडिया पर एलके आडवाणी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी तस्वीर साझा करते हुए भाजपा और आरएसएस की संगठनात्मक ताकत की प्रशंसा की। जिसके बाद उनके बारे में तरह-तरह के कयासों के दौर चले। हालांकि बाद में सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि वह आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हैं लेकिन उनकी संगठनात्मक क्षमता की सराहना करते हैं।
अगस्त 2025 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कमलनाथ और सिंधिया के बीच मतभेदों का जिक्र किया था। गूगल पर सबसे अधिक- दिग्विजय सिंह की पत्नी,दिग्विजय सिंह बेटा, दिग्विजय सिंह वाइफ जैसे कीवर्ड्स से सर्च किया गया।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय साल 2025 में तो सुर्खियों में रहे ही रहे साल 2026 की शुरुआत में भी वह खूब सुर्खियों में हैं। उनसे मीडिया ने इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के बार में पूछा तो उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। जिन्हें हम लिख नहीं सकते। इसके पहले उन्होंने लड़कियों के छोटे कपड़े, राहुल गांधी-प्रियंका गांधी के निजी रिश्तों, ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटरों के साथ अभ्रदता पर विवादित बयान दिए थे।
दिसंबर में ताज महल को मंदिर बताने वाले उनके बयान ने एक और विवाद को जन्म दिया। गूगल पर उन्हें कैलाश विजयवर्गीय पत्नी, कैलाश विजयवर्गीय कास्ट और बेटे आकाश विजयवर्गीय जैसे कीवर्ड्स के जरिए सर्च किया गया।
मंत्री विजय शाह जून महीने से ही चर्चओं में आ गए थे। उन्होंने कर्नल सोफिया अंसारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि (आतंकियों) कपड़े उतार-उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन (कर्नल सोफिया कुरैशी) को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है। तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी।
इस बयान के बाद पूरी भाजपा बैकफुट पर आ गई थी। हालांकि, विजय शाह यहीं नहीं रूके उन्होंने आगे भी कई विवादित बयान दिए। गूगल पर उन्हें विजय शाह का बयान विजय शाह का बयान, विजय शाह न्यूज, विजय शाह का बयान
जैसे कीवर्ड्स पर सर्च किया गया।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने साल 2025 में कई ऐतिहासिक फैसले लिए। जिनमें नाम परिवर्तन, राज्य परिवहन, केन-बेतवा, पार्वती-सिंध लिंक परियोजना, लाड़ली बहना योजना की राशि में बढ़ोत्तरी, इन्वेस्ट समिट, पुलिसकर्मियों की नई भर्तियां समेत कई बड़े फैसले लिए गए। जो कि चर्चाओं का केंद्र बना रहा।
