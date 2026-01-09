Hrithik Roshan: इस खतरनाक बीमारी के शिकार थे ऋतिक रोशन! अभी जानें क्या होती है Scoliosis

Hrithik Roshan: बॉलीवुड के 'ग्रीक गॉड' ऋतिक रोशन जल्द ही 52 साल के होने वाले हैं, लेकिन कभी आपको उनको देखकर लगा है कि वह इतने खिले हुए, तंदरुस्त दिखने वाले और इतने ज्यादा प्रसिद्ध एक्टर कभी ऐसी बीमारी का शिकार हुए होंगे जब उन्हें डॉक्टर्स ने यह तक कह दिया था कि अब वह कभी डांस या एक्शन नहीं कर पाएंगे। जहाँ से अपना करियर शुरू करना था, वहीं 21 साल की उम्र में इतनी बडी बीमारी हुई और वह बीमारी है स्कोलियोसिस (Scoliosis)। लेकिन अपनी दृढ इच्छा शक्ति और निश्चय से एक बेहतरीन डांसर के साथ वे एक बहुत अच्छे एक्टर भी बने और अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता। आइए जानते हैं कि स्कोलियोसिस (Scoliosis) क्या होती है? इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? इसके कारण और बचाव के उपाय क्या होते हैं?