Hrithik Roshan: इस खतरनाक बीमारी के शिकार थे ऋतिक रोशन! अभी जानें क्या होती है Scoliosis

Hrithik Roshan: बॉलीवुड के 'ग्रीक गॉड' ऋतिक रोशन जल्द ही 52 साल के होने वाले हैं, लेकिन कभी आपको उनको देखकर लगा है कि वह इतने खिले हुए, तंदरुस्त दिखने वाले और इतने ज्यादा प्रसिद्ध एक्टर कभी ऐसी बीमारी का शिकार हुए होंगे जब उन्हें डॉक्टर्स ने यह तक कह दिया था कि अब वह कभी डांस या एक्शन नहीं कर पाएंगे। जहाँ से अपना करियर शुरू करना था, वहीं 21 साल की उम्र में इतनी बडी बीमारी हुई और वह बीमारी है स्कोलियोसिस (Scoliosis)। लेकिन अपनी दृढ इच्छा शक्ति और निश्चय से एक बेहतरीन डांसर के साथ वे एक बहुत अच्छे एक्टर भी बने और अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता। आइए जानते हैं कि स्कोलियोसिस (Scoliosis) क्या होती है? इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? इसके कारण और बचाव के उपाय क्या होते हैं?
सामान्य मनुष्य की रीढ की हड्डी देखने में सीधी दिखाई देती है। लेकिन कई व्यक्तियों की रीढ असामान्य होकर S या C आकार का झुकाव ले लेती है, यही स्थिति स्कोलियोसिस (Scoliosis) कहलाती है। यह स्थिति बहुत ज्यादा दर्दनाक होती है, इसमें व्यक्ति डांस करना तो दूर, हिल भी नहीं सकता है। यह झुकाव हल्का भी हो सकता है और कई स्थितियों में यह ज्यादा गंभीर हो जाता है।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालिफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
