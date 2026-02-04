Seasonal Food: क्या आप भी 12 महीने खाते हैं गेहूं की रोटी? सावधान! यह गलती आपके पेट को बना देगी बीमारियों का घर

Seasonal Food: भारत के ज्यादातर घरों में रोटी रोज के खाने का हिस्सा होती है। गेहूं की रोटी तो जैसे हर मौसम की फिक्स चीज बन चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या एक ही तरह की रोटी पूरे साल शरीर के लिए सही रहती है? न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हमारी पारंपरिक खानपान की आदतें मौसम के हिसाब से बदली जाती थीं, और इसके पीछे पक्की वजह थी। असल में, हमारा पाचन तंत्र मौसम के साथ बदलता है। सर्दियों में पाचन शक्ति मजबूत होती है, जबकि गर्मियों में भारी खाना शरीर पर ज्यादा असर डाल सकता है। इसी वजह से पुराने समय में लोग मौसम के हिसाब से अनाज बदलते थे।