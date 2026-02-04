4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Warm Water Benefits: ठंडा या गर्म? आखिर सुबह कौन सा पानी पीना है सही? 90% लोग आज भी हैं कंफ्यूज

Warm Water Benefits: सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से पाचन, कब्ज और मेटाबॉलिज्म पर क्या असर पड़ता है? फायदे, नुकसान और सही तरीका जानें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 04, 2026

Warm Water Benefits

Warm Water Benefits (photo- gemini ai)

Warm Water Benefits: आजकल बहुत से लोग सुबह उठते ही चाय या कॉफी की जगह एक गिलास गुनगुना पानी पीने लगे हैं। इसे शरीर को हाइड्रेट करने का सबसे आसान तरीका बताया जा रहा है। कई लोग मानते हैं कि इससे अपच, गैस और पेट की दिक्कतें दूर होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में गुनगुना पानी पीने से फायदा होता है या यह सिर्फ एक हेल्थ ट्रेंड है?

रिसर्च की मानें तो सुबह पानी पीने के पीछे थोड़ी बहुत साइंस भी है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म के मुताबिक, करीब 500 ml पानी पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म कुछ समय के लिए बढ़ सकता है, क्योंकि शरीर उस पानी को अपने तापमान तक गर्म करने में एनर्जी खर्च करता है। हालांकि, हर इंसान का शरीर अलग होता है, इसलिए इसका असर भी सभी पर एक जैसा नहीं होता।

क्या गुनगुना पानी अपच में मदद करता है?

सुबह उठते ही पेट भारी लगना, गैस या सूजन होना अपच के आम लक्षण हैं। माना जाता है कि खाली पेट गुनगुना पानी पीने से पाचन तंत्र एक्टिव हो जाता है। ठंडे पानी की तुलना में गुनगुना पानी खाने को जल्दी तोड़ने में मदद करता है। इससे पेट में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और पाचन प्रक्रिया धीरे-धीरे शुरू हो जाती है।

सुबह गुनगुना पानी पीने के फायदे

पाचन बेहतर करता है

गुनगुना पानी पेट के एंजाइम्स को एक्टिव करता है, जिससे नाश्ता पचाने में आसानी होती है और एसिडिटी की समस्या कम हो सकती है।

कब्ज में राहत

गर्म तरल पदार्थ आंतों की मूवमेंट को तेज करते हैं। इससे सुबह पेट साफ होने में मदद मिलती है।

शरीर की सफाई में मदद

गुनगुना पानी पीने से शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ता है, जिससे पसीना आता है और टॉक्सिन्स बाहर निकलने में मदद मिलती है।

ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है

गर्म पानी नसों को फैलाने में मदद करता है, जिससे पूरे शरीर में खून का प्रवाह बेहतर होता है।

वजन कंट्रोल में सहायक

हालांकि यह फैट नहीं गलाता, लेकिन मेटाबॉलिज्म को थोड़ा तेज कर सकता है, जिससे कैलोरी बर्न में मदद मिलती है।

ये भी पढ़ें

Garlic Peel Benefits: लहसुन का छिलका भी है सुपरफूड! न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया ऐसे खाएं छिलका, मिलेंगे ये फायदे
स्वास्थ्य
Garlic Peel Benefits

    गुनगुना पानी पीने के नुकसान भी जान लें

    बहुत ज्यादा गर्म पानी पीना नुकसानदायक हो सकता है। इससे गले और खाने की नली को नुकसान पहुंच सकता है। दांतों की ऊपरी परत भी कमजोर हो सकती है। जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स या GERD की समस्या है, उन्हें बहुत गर्म पानी से परेशानी हो सकती है। जरूरत से ज्यादा पानी पीने से शरीर के जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम हो सकते हैं।

    कितना और कैसा पानी पिएं?

    सुबह पानी गुनगुना होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं। अगर गिलास हाथ में पकड़ना मुश्किल हो रहा है, तो पानी ज्यादा गर्म है।

    संबंधित खबरें

    Union Budget 2026 Medical Sector: आपके शहर में भी खुलेगा AIIMS? जानिए किन 3 जगहों की चमकने वाली है किस्मत!

    heart disease

    Heart Health: सावधान! आपके होंठों का रंग बता रहा है दिल की बीमारी और समय से पहले मौत का खतरा

    World Cancer Day 2026

    World Cancer Day 2026: 2050 तक क्या हर घर में होगा कैंसर का मरीज? आपकी प्लेट में छुपा है खतरा

    Cancer Prevention

    Cancer Prevention: कैंसर से बचना है तो बस रोजाना करें ये एक काम! अभी जानें क्यों कैंसर विशेषज्ञ ने कहा सूरज की रोशनी को रक्षा कवच?

    Human Lifespan Research

    Human Lifespan Research: अब इंसान जिएगा 150 साल? एंटी-एजिंग टेक्नोलॉजी से बदल सकता है भविष्य

    Longevity Secrets

    नई रिसर्च में खुलासा: 99% लोग नहीं जानते ये बात! लंबी और स्वस्थ जिंदगी का ये है राज

    heart attack

    Heart Attack: महिलाओं से 10 साल पहले ही फेल हो सकता है पुरुषों का दिल! नई रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा

    Nipah Virus vs Bird Flu

    Nipah Virus vs Bird Flu: कोरोना के बाद अब 2026 में नए खतरे की दस्तक! निपाह या बर्ड फ्लू, कौन सा वायरस है ज्यादा खतरनाक

    cancer treatment

    Cancer Treatment: बड़ी कामयाबी! अब फ्री में पेट के बैक्टीरिया से खत्म होगा कैंसर, अभी जानें क्या है नई खोज?

    world cancer day

    World Cancer Day 2026: पलकों का झुकना और कैंसर की दस्तक! आखिर क्यों हर साल जा रही है 18 लाख लोगों की जान

    ये भी पढ़ें

    Tongue Cancer Causes: जीभ पर सफेद दाग या निगलने में दर्द? सावधान! कहीं ये कैंसर की शुरुआत तो नहीं
    स्वास्थ्य
    Tongue Cancer Causes

    खबर शेयर करें:

    Join Arovia on WhatsApp

    Published on:

    04 Feb 2026 02:50 pm

    Hindi News / Health / Warm Water Benefits: ठंडा या गर्म? आखिर सुबह कौन सा पानी पीना है सही? 90% लोग आज भी हैं कंफ्यूज

    बड़ी खबरें

    View All

    स्वास्थ्य

    ट्रेंडिंग

    लाइफस्टाइल

    Garlic Peel Benefits: लहसुन का छिलका भी है सुपरफूड! न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया ऐसे खाएं छिलका, मिलेंगे ये फायदे

    Garlic Peel Benefits
    स्वास्थ्य

    Tongue Cancer Causes: जीभ पर सफेद दाग या निगलने में दर्द? सावधान! कहीं ये कैंसर की शुरुआत तो नहीं

    Tongue Cancer Causes
    स्वास्थ्य

    World Cancer Day 2026: दर्दनाक बायोप्सी को कहें अलविदा! एक बूंद खून से होगी कैंसर की जांच, अभी जानें क्या होती है Liquid Biopsy

    Cancer Test
    स्वास्थ्य

    Nipah vs Covid-19: कोरोना ने फेफड़े सुखाए लेकिन दिमाग सुखा देता है ये मौत का वायरस! आखिर क्यों निपाह के केस से मच जाता है हड़कंप?

    Nipah vs Covid-19
    स्वास्थ्य

    World Cancer Day: मेट्रो सिटी पैटर्न ने दी दस्तक, कम उम्र में बढ़े ब्रेस्ट कैंसर के केस, अलर्ट हुए चिकित्सक

    World Cancer Day
    जोधपुर
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Budget 2026

    T20 World Cup 2026

    UGC विवाद

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Grievance Policy

    Privacy Policy

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Code of Conduct

    About Us

    RSS

    Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.