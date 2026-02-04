Warm Water Benefits: ठंडा या गर्म? आखिर सुबह कौन सा पानी पीना है सही? 90% लोग आज भी हैं कंफ्यूज

Warm Water Benefits: आजकल बहुत से लोग सुबह उठते ही चाय या कॉफी की जगह एक गिलास गुनगुना पानी पीने लगे हैं। इसे शरीर को हाइड्रेट करने का सबसे आसान तरीका बताया जा रहा है। कई लोग मानते हैं कि इससे अपच, गैस और पेट की दिक्कतें दूर होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में गुनगुना पानी पीने से फायदा होता है या यह सिर्फ एक हेल्थ ट्रेंड है?