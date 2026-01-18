Bajre Khane Ke Fayde: गेहूं छोड़िए, बाजरा अपनाइए, इन 4 लोगों के लिए बाजरे की रोटी क्यों है बेस्ट चॉइस?

Healthy alternatives to wheat roti|फोटो सोर्स –Freepik
Bajre Khane Ke Fayde: आज के समय में जब लोग हेल्दी डाइट की तलाश में हैं, तब पारंपरिक अनाज फिर से चर्चा में आ गए हैं। गेहूं की रोटी जहां सभी के लिए सही नहीं होती, वहीं बाजरे की रोटी सेहत के कई फायदे देती है। खासकर कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि बेहतर और समझदारी भरी चॉइस बन जाती है। आइए जानें, किन 4 लोगों के लिए बाजरे की रोटी (Millet Roti) सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है और क्यों इसे डाइट में शामिल करना चाहिए।
बाजरा फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करता है। अगर आपको कब्ज, गैस या पेट भारी रहने की शिकायत रहती है, तो सर्दियों में बाजरे की रोटी राहत दे सकती है। यह आंतों को सक्रिय रखती है और पाचन को बेहतर बनाती है।
बाजरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी यह ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ाता। इसी वजह से डायबिटीज के मरीजों के लिए इसे एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। सर्दियों में गेहूं की जगह सीमित मात्रा में बाजरा शामिल किया जा सकता है, जिससे शुगर लेवल कंट्रोल में रह सकता है।
बाजरा कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे जरूरी मिनरल्स से भरपूर होता है। ये तत्व हड्डियों को मजबूती देने में मदद करते हैं। बढ़ती उम्र में या ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से बचाव के लिए बाजरे की रोटी को डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।
बाजरे में मौजूद पोषक तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक माने जाते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। यही वजह है कि दिल की सेहत के लिए बाजरा एक अच्छा विकल्प बन सकता है।
अगर आपकी पाचन शक्ति ठीक है और आप संतुलित मात्रा में बाजरे की रोटी खाते हैं, तो इसे रोज भी खाया जा सकता है। हालांकि, हर किसी का शरीर अलग होता है, इसलिए अपनी डाइट में बदलाव करते समय शरीर के संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है।
बाजरे की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले बाजरे के आटे को एक बर्तन में छान लें और इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएं। अब गुनगुना पानी डालते हुए आटे को धीरे-धीरे गूंथें, ध्यान रखें कि आटा बहुत सख्त या ज्यादा नरम न हो। बाजरे का आटा चिपकने वाला होता है, इसलिए हाथों को हल्का गीला रखकर छोटी लोइयां बनाएं और उन्हें हथेली से दबाकर रोटी का आकार दें। तवे को अच्छी तरह गर्म करें और रोटी को दोनों तरफ से सेकें, जब हल्के भूरे चकत्ते दिखने लगें तो आंच धीमी कर दें। आखिर में चाहें तो ऊपर से थोड़ा देसी घी लगाएं। इस तरह बनी बाजरे की रोटी स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहतरीन होती है।
