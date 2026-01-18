Bajre Khane Ke Fayde: गेहूं छोड़िए, बाजरा अपनाइए, इन 4 लोगों के लिए बाजरे की रोटी क्यों है बेस्ट चॉइस?

बाजरे की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले बाजरे के आटे को एक बर्तन में छान लें और इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएं। अब गुनगुना पानी डालते हुए आटे को धीरे-धीरे गूंथें, ध्यान रखें कि आटा बहुत सख्त या ज्यादा नरम न हो। बाजरे का आटा चिपकने वाला होता है, इसलिए हाथों को हल्का गीला रखकर छोटी लोइयां बनाएं और उन्हें हथेली से दबाकर रोटी का आकार दें। तवे को अच्छी तरह गर्म करें और रोटी को दोनों तरफ से सेकें, जब हल्के भूरे चकत्ते दिखने लगें तो आंच धीमी कर दें। आखिर में चाहें तो ऊपर से थोड़ा देसी घी लगाएं। इस तरह बनी बाजरे की रोटी स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहतरीन होती है।