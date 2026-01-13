पानीपुरी, मसालापुरी, पिज्जा मिलेट्स से बनाए जाएं तो युवा खुद जुड़ेंगे: डॉ. खादर वली

सवाल : इस काम की शुरुआत कैसे की ?

जवाब : मैं अमरीका में था, तब 15 साल की एक बच्ची की परेशानी ने मुझे इसकी ओर मोड़ दिया। हमारा खाना ही बीमारियों का मूल कारण है। आहार सही हो जाए तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़े।

सवाल : खाद्य सुरक्षा योजना और पोषाहार में पर्याप्त पोषण है?

जवाब : पौष्टिक आहार भी मिलेट्स से बेहतर नहीं है। खाद्य सुरक्षा योजना और पोषाहार को लेकर नीतियां बनाने वाले मिलेट्स पर ध्यान नहीं दे रहे। इस पर गंभीर शोध नहीं हो रहे। हर राज्य अपने अनाज को पोषक बता रहा है, लेकिन वैज्ञानिक तुलना का अभाव है। मिलेट्स न्यूट्रिशन की बास्केट है। बाजरा बच्चों व गर्भवती माताओं के लिए अच्छा है।