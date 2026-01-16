16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांदा

रोटी बनाने वाले तवे से सिपाही ने किए पत्नी-बेटी पर धड़ाधड़ वार; बच्ची की मौत, मेला दिखाकर आया और…

Crime News: रोटी बनाने वाले तवे से सिपाही ने पत्नी और बेटी पर हमला कर दिया। इस हमले के कारण बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

बांदा

image

Harshul Mehra

Jan 16, 2026

soldier attacked his wife and daughter with roti making pan daughter died banda news

सिपाही ने पत्नी और बेटी पर किया हमला। फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश के बांदा से एक खौफनाक मामला सामने आया है। यहां डायल 112 के वाहन में तैनात सिपाही ने बुधवार को दिन में अपनी पत्नी और बेटी पर रोटी बनाने वाले तवे से हमला कर दिया। सिपाही इससे पहले दोनों को मेला दिखाने लेकर गया था।

UP Crime: सिपाही ने किया बेटी और पत्नी पर तवे से हमला

हमले का कारण सिपाही की बेटी की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी अस्पताल में गंभीर हालत में वेंटीलेटर पर है। घटना के बाद आरोपी ने घर के दरवाजे पर ताला लगाया और फरार हो गया। उसके 2 मोबाइल फोन यमुना नदी के पुल के पास मिले।

Crime News: सिपाही को था पत्नी के चरित्र पर शक, किया हमला

पुलिस को शक है कि सिपाही ने नदी में कूदकर जान दे दी। पत्नी के मायके वालों ने बताया कि सिपाही उनकी बेटी के चरित्र पर शक करता था। वहीं, सिपाही के ससुर सेवानिवृत्त दारोगा ने दामाद समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, हत्या और जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया है। मामले को लेकर SP पलाश बंसल ने बताया कि आरोपी सिपाही की तलाश की जा रही है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, फर्रुखाबाद के रानीगढ़ निवासी सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी अरविंद यादव का बेटा गौरव 2016 में कानपुर में PAC में सिपाही के पद पर तैनात हुआ था। साल 2023 में वह मरका थाने की डायल 112 में चालक के पद पर तैनात हुआ था। सिपाही थाने से करीब 1 किलोमीटर दूर किराये के मकान में 25 साल की पत्नी शिवानी और बेटी परी के साथ रहता था।

Banda News: सिपाही के हमले से बेटी की मौत, पत्नी गंभीर घायल

रात करीब 10 बजे उसने घर में पत्नी और बेटी पर तवे से हमला कर दिया। जिसके बाद दोनों को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। जहां बाद में डॉक्टर्स ने बेटी को मृत घोषित कर दिया। पत्नी की नाजुक हालत होने नर उसे कानपुर के LLR अस्पताल रेफर कर दिया गया।

ये भी पढ़ें

12 साल की लड़की की 2 योनि; जन्म से ही पहनना पड़ता था डायपर! कुदरत का करिश्मा या कुछ और?
लखनऊ
12 year old girl has two genitals no control over urine know whole matter lucknow

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Jan 2026 01:06 pm

Published on:

16 Jan 2026 01:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / रोटी बनाने वाले तवे से सिपाही ने किए पत्नी-बेटी पर धड़ाधड़ वार; बच्ची की मौत, मेला दिखाकर आया और…

बड़ी खबरें

View All

बांदा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दहेज नहीं मिलने पर मंगेतर ने पार की सारी हदें, इंस्टाग्राम पर डाली लड़की की अश्लील वीडियो और फोटो

इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो वायरल
बांदा

सपा नेता को फरसे से काट डाला: युवती खून से सना फरसा लेकर थाने पहुंची, बोली- लाश घर पर पड़ी उठा लाओ

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बांदा

चौकी इंचार्ज सहित सात पर मुकदमा, ‘यूरिन’ पिलाने का आरोप, अदालत के आदेश पर हुई कार्रवाई

चौकी इंचार्ज पर मुकदमा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बांदा

सपा नेता को युवती ने फरसे से काट डाला, दुष्कर्म की कोशिश में गंवाया जान…खून से सना फरसा लेकर पहुंची पुलिस चौकी

Up news, banda news,
बांदा

अकेली लड़की देख घर में घुसा दरिंदा, रेप से पहले दी यातनाएं, परिजनों ने अधमरा होने तक पीटा

बांदा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.