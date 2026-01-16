12 साल की लड़की की 2 योनि; जन्म से ही पहनना पड़ता था डायपर! कुदरत का करिश्मा या कुछ और?

यूरोलाजी विभाग के अध्यक्ष प्रो. ईश्वर राम दयाल की माने तो बलिया निवासी इस बालिका को जन्म से ही पेशाब पर नियंत्रण की समस्या थी, जिसकी वजह से उसे हमेशा डायपर पहनना पड़ता था। इसके अलावा बच्ची को पेट साफ ना होने की समस्या भी थी, जिससे उसका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा था। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा था।