Video: राजनाथ सिंह के कार्यक्रम से पहले यूजीसी मुद्दे पर सवर्ण मोर्चा नेता संदीप सिंह हाउस अरेस्ट

Video Sandeep Singh House Arrest: राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए सवर्ण मोर्चा के नेता संदीप सिंह को हाउस अरेस्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि संदीप सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया और अपने समर्थकों के माध्यम से अपील की थी कि रक्षा मंत्री के कार्यक्रम में पहुंचकर यूजीसी से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल उठाए जाएं। इस अपील के बाद प्रशासन सतर्क हो गया और संभावित विरोध या अव्यवस्था की आशंका को देखते हुए यह कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। वहीं, सवर्ण मोर्चा के समर्थकों ने इस कार्रवाई को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक बताते हुए विरोध जताया है।