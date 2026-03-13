Video: राजनाथ सिंह के कार्यक्रम से पहले यूजीसी मुद्दे पर सवर्ण मोर्चा नेता संदीप सिंह हाउस अरेस्ट

UGC मुद्दे पर सवाल उठाने की अपील के बाद सवर्ण मोर्चा नेता संदीप सिंह हाउस अरेस्ट (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Video Sandeep Singh House Arrest: राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए सवर्ण मोर्चा के नेता संदीप सिंह को हाउस अरेस्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि संदीप सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया और अपने समर्थकों के माध्यम से अपील की थी कि रक्षा मंत्री के कार्यक्रम में पहुंचकर यूजीसी से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल उठाए जाएं। इस अपील के बाद प्रशासन सतर्क हो गया और संभावित विरोध या अव्यवस्था की आशंका को देखते हुए यह कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। वहीं, सवर्ण मोर्चा के समर्थकों ने इस कार्रवाई को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक बताते हुए विरोध जताया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ में महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें कई विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों और जनसभा में भाग लेने का कार्यक्रम तय है। उनके दौरे को लेकर प्रशासन पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क है। इसी बीच सवर्ण मोर्चा के नेता संदीप सिंह की ओर से की गई अपील ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। बताया जाता है कि उन्होंने अपने समर्थकों से कहा था कि वे रक्षा मंत्री के कार्यक्रम में पहुंचकर यूजीसी से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल उठाएं और अपनी बात रखें।
सूत्रों के अनुसार संदीप सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अपने संगठन के माध्यम से यह अपील की थी कि युवाओं और छात्रों से जुड़े यूजीसी के मुद्दे को लेकर आवाज उठाई जाए। उन्होंने समर्थकों से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सवाल पूछने की बात कही थी। इस अपील के बाद प्रशासन ने स्थिति का संज्ञान लिया और संभावित विरोध प्रदर्शन या भीड़ जुटने की आशंका के चलते निगरानी बढ़ा दी।
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि शहर में किसी भी तरह की अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए संदीप सिंह को एहतियातन हाउस अरेस्ट किया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम पूरी तरह से एहतियाती है और इसका उद्देश्य केवल कार्यक्रम के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।
सवर्ण मोर्चा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अपनी बात रखने और सवाल पूछने का अधिकार होता है। समर्थकों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना किसी ठोस कारण के उनके नेता को घर में नजरबंद कर दिया, जिससे उनके अधिकारों का हनन हुआ है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और स्थानीय प्रशासनिक विभागों की ओर से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है।
फिलहाल संदीप सिंह को हाउस अरेस्ट किए जाने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर स्थिति सामान्य रहती है तो आगे की कार्रवाई उसी अनुसार की जाएगी। कुल मिलाकर, रक्षा मंत्री के कार्यक्रम से पहले हुई इस कार्रवाई ने राजधानी की राजनीतिक गतिविधियों को एक बार फिर चर्चा का विषय बना दिया है। अब सभी की नजरें कार्यक्रम और उससे जुड़ी गतिविधियों पर टिकी हुई हैं।
