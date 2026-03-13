13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Weather: 39 डिग्री पहुंचा पारा, 15-16 मार्च को बारिश के आसार , जानिए नया अपडेट

Weather Update: उत्तर प्रदेश में मार्च में ही भीषण गर्मी का असर दिखने लगा है। कई जिलों में तापमान 39 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि 15-16 मार्च को बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 13, 2026

मार्च में ही मई जैसी गर्मी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

मार्च में ही मई जैसी गर्मी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में मार्च के महीने में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जिससे लोगों को मई-जून जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। तेज धूप, उमस और गर्म हवाओं के कारण दिन के समय बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय सावधानी बरतने और तेज धूप से बचने की सलाह दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि आने वाले दो से तीन दिनों में मौसम का मिजाज बदल सकता है और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार भी जताए गए हैं।

लगातार बढ़ रहा तापमान

पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है। यही वजह है कि मार्च के महीने में ही लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।

प्रदेश के कई शहरों में दिन के समय तेज धूप और उमस भरा मौसम बना हुआ है। लगातार तीसरे दिन भी अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। खासकर दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो गई और लोग घरों में रहने को मजबूर नजर आए।

पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 14 मार्च को हिमालयी क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसका असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर भी देखने को मिलेगा। इसके चलते प्रदेश के कई जिलों में मौसम का रुख बदल सकता है।

लखनऊ मौसम विभाग के मुताबिक 15 और 16 मार्च को उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश भी हो सकती है। मौसम में इस बदलाव के कारण प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

बांदा बना सबसे गर्म जिला

प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी बुंदेलखंड क्षेत्र में महसूस की जा रही है। बांदा जिला लगातार तीसरे दिन प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। यहां अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा झांसी में 38.5 डिग्री, आगरा में 38.2 डिग्री, ओरई में 37.5 डिग्री और हमीरपुर में 37.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। इन जिलों में दोपहर के समय तेज धूप के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

सबसे कम तापमान वाले शहर

वहीं प्रदेश में न्यूनतम तापमान की बात करें तो नजीबाबाद सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद फुरसतगंज और कानपुर में 16.8 डिग्री तथा बुलंदशहर में 17.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। हालांकि सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस हो रही है, लेकिन दिन में तेज धूप के कारण तापमान तेजी से बढ़ रहा है।

कई शहरों में सुबह धुंध

आज सुबह प्रदेश के कई शहरों में घनी धुंध भी देखने को मिली। कई स्थानों पर विजिबिलिटी कुछ मीटर तक सीमित हो गई थी। इससे सड़क और रेल यातायात पर भी हल्का असर देखने को मिला। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थिति रेडिएशन फॉग के कारण बनती है। जब रात के समय तापमान कम हो जाता है और हवा में नमी अधिक होती है, तो सुबह के समय धुंध की स्थिति बन जाती है।

जलवायु परिवर्तन का असर

विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम के इस असामान्य बदलाव के पीछे जलवायु परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में मौसम के पैटर्न में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले जहां मार्च का महीना अपेक्षाकृत सुहावना होता था, वहीं अब इस समय भी तेज गर्मी महसूस होने लगी है। तापमान में इस तरह की बढ़ोतरी पर्यावरण और जलवायु में हो रहे बदलाव की ओर संकेत करती है।

लोगों को दी गई सावधानी की सलाह

मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक तेज धूप में बाहर निकलने से बचना चाहिए। अगर जरूरी काम से बाहर जाना पड़े तो सिर को कपड़े या टोपी से ढककर रखें। इसके साथ ही शरीर में पानी की कमी न होने दें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को धूप से बचने की सलाह दी गई है। गर्मी बढ़ने के साथ ही लू लगने और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है।

किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण

मौसम में होने वाला यह बदलाव किसानों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई क्षेत्रों में इस समय रबी की फसलें खेतों में तैयार हो रही हैं। अगर तेज हवाओं के साथ बारिश होती है तो कुछ जगहों पर फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है। हालांकि हल्की बारिश होने से गेहूं और अन्य फसलों को फायदा भी हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को मौसम के अपडेट पर नजर बनाए रखनी चाहिए और उसी के अनुसार अपनी तैयारियां करनी चाहिए।

आगे कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल छाने, तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बारिश के बाद तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि इसके बाद एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। कुल मिलाकर मार्च के इस महीने में ही गर्मी के तेवर साफ दिखाई देने लगे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में गर्मी किस तरह रिकॉर्ड तोड़ती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।

ये भी पढ़ें

UP का मौसम बदला: गर्मी और धुंध से परेशान लोग, 15 मार्च के बाद बारिश की संभावना
लखनऊ
15 मार्च से बारिश के आसार (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 08:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Weather: 39 डिग्री पहुंचा पारा, 15-16 मार्च को बारिश के आसार , जानिए नया अपडेट

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हजरतगंज चौराहे पर सपा का जोरदार प्रदर्शन, गैस सिलेंडर लेकर महंगाई के खिलाफ नारेबाजी

महंगाई के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, एलपीजी सिलेंडर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

योगी सरकार का बड़ा राजस्व अभियान: अपंजीकृत संपत्तियों का पंजीकरण, टोल प्लाजा से स्टाम्प वसूली तेज

यूपी में स्टाम्प राजस्व बढ़ाने का अभियान (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिले अखिलेश यादव, संतों को हाथ जोड़कर किया प्रणाम, भाजपा पर साधा निशाना

शंकराचार्य से मिले अखिलेश यादव
लखनऊ

गैस संकट गहराया: गली-गली जली भट्टियां, रेस्टोरेंट और ठेले इंडक्शन-लकड़ी के सहारे

लखनऊ में गैस की कमी से बदली रसोई की तस्वीर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP Panchayat Chunav 2026: चार रंगों वाले बैलेट पेपर से होगी वोटिंग, प्रशासन ने तेज की तैयारियां

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में 4 रंगों के मतपत्र!
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.