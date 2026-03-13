UP Weather: 39 डिग्री पहुंचा पारा, 15-16 मार्च को बारिश के आसार , जानिए नया अपडेट

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में मार्च के महीने में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जिससे लोगों को मई-जून जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। तेज धूप, उमस और गर्म हवाओं के कारण दिन के समय बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय सावधानी बरतने और तेज धूप से बचने की सलाह दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि आने वाले दो से तीन दिनों में मौसम का मिजाज बदल सकता है और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार भी जताए गए हैं।