UP Stamp Department: योगी सरकार का बड़ा राजस्व अभियान: अपंजीकृत संपत्तियों का पंजीकरण, टोल प्लाजा से स्टाम्प वसूली तेज

स्टाम्प एवं निबंधन विभाग ने राजस्व बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों में विशेष कार्ययोजनाएं भी तैयार की हैं। मुरादाबाद में Moradabad Development Authority की सहायक और गोविंदपुरम आवासीय योजनाओं से लगभग 22 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की संभावना है। इसी तरह वाराणसी में Varanasi Development Authority की गंजारी स्पोर्ट्स सिटी परियोजना से करीब 40 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है। वहीं गोरखपुर में Gorakhpur Development Authority की न्यू टाउनशिप योजना से लगभग 100 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लीज और फ्रीहोल्ड विलेखों से करीब 50 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया गया है। अधिकारियों के अनुसार इन सभी स्रोतों से मार्च 2026 तक लगभग 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है।