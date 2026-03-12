रिश्वत आरोप मामले में राहत: आईएएस अभिषेक प्रकाश बहाल, 14 मार्च से लागू होगा आदेश

आईएएस अभिषेक प्रकाश प्रदेश में निवेश और उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। वह Invest UP के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। यह संस्था राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और उद्योगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। उनके कार्यकाल के दौरान प्रदेश में कई बड़े निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी। हालांकि रिश्वत के आरोप सामने आने के बाद उन्हें इस पद से हटाकर निलंबित कर दिया गया था।