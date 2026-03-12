केशव मौर्य नहीं होंगे, ओपी राजभर समय पर होंगे…यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सरकार के भीतर ही अलग-अलग सुर

UP Panchayat Chunav 2026: यूपी पंचायत चुनाव कब होंगे? यूपी ग्राम प्रधान का चुनाव कब होंगे?… ये सवाल इस वक्त यूपी के हर एक गांव में सुनाई दे रहा है। आम जनता यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सवाल कर रही है कि आखिर सरकार कब कराएगी चुनाव। पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशी परेशान हैं कि आखिर सरकार यूपी पंचायत चुनाव क्यों नहीं करा रही है। वहीं सरकार ने इसको लेकर OBC आयोग का गठन तक नहीं किया। उम्मीद थी कि 10 मार्च को होने वाले कैबिनेट बैठक में यूपी पंचायत चुनाव पर मोहर लग जाएगी, लेकिन इसको लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई। बता दें कि कोर्ट ने योगी सरकार को 2 फरवरी को OBC आयोग का गठन करने के लिए 15 दिन का समय दिया था, लेकिम लगभग 2 महीने से उपर का समय बीत चुका है और सरकार अभी तक आयोग का गठन नहीं कर पाई है। वहीं पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर बार-बार पंचायत चुनाव समय पर कराने का दावा करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि यूपी पंचायत चुनाव समय पर हो पाएंगे। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ने एक ऐसा बयान दे दिया है, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि यूपी पंचायत चुनाव समय पर बिल्कुल भी नहीं कराए जाएंगे।